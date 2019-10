Nová studie přichází s poznatkem, že v průběhu následujících tří dekád pobřežní záplavy vysídlí 300 milionů lidí, tedy mnohem více osob, než tvrdily předchozí odhady, informuje twitterový účet akademického časopisu The Bulletin of the Atomic Scientists.



A new report finds that within just three decades, coastal flooding will drive 300 million people from their land, significantly more than previous estimates suggested https://t.co/KUd4ZrGvtw pic.twitter.com/W77kykgYOF