Vstoupí práva Palestinců do předvolební debaty v USA?

31. 10. 2019

Sanders během konference pořádané lobbistickou organizací J Street uvedl, že také Palestinci chtějí mír, a zároveň dodal, že není antisemitské říct, že Netanjahuova vláda je rasistická. Sanders také řekl, že americká vláda má právo říct izraelské vládě, že Spojené státy a američtí daňoví poplatníci věří v lidská práva.



„Neakceptujeme autoritářství ani rasismus. Požadujeme, aby izraelská vláda zasedla s Palestinci za jednací stůl a dospěla k dohodě, která by všem vyhovovala," soudí Sanders. Přestože Sanders připouští, že existují problémy s palestinskou samosprávou a Hamásem - to, co se děje v Gaze, je naprosto nelidské a nepřípustné. Sanders se dokonce domnívá, že nějaká částka z necelých čtyř miliard dolarů, které USA poskytují každým rokem Izraeli, by mohla být věnovaná na humanitární pomoc Gaze.



Izraelská vláda porušila dohodu z Osla tím, že Západní břeh zaplavila statisíci izraelskými squattery, a to v rozporu s mezinárodním právem. Tito squatteři zabírají palestinský majetek, kopou hluboké studně a odvádějí tak pitnou vodu palestinským vesnicím. Izraelci pokáceli milion olivovníků, rozdělili Západní břeh sítí silnic a checkpointů a upřeli Palestincům občanská práva.



Na Gazu Tel Aviv uvalil blokádu: v jedné chvíli se izraelská armáda snažila vypočítat, kolik může do Gazy poslat potravin, aby lidé úplně nehladověli. Dětem upřeli čokoládu. V průběhu uplynulých 18 měsíců Palestinci v Gaze každý pátek pořádali demonstrace; izraelští vojáci postřelili 8000 osob, některé z nich byly doživotně zmrzačeny. Více než 200 lidí podlehlo střelným zraněním. Většina z nich mírumilovně protestovala a nepředstavovala žádné nebezpečí.



Pokud tyto praktiky kritizujete, přece to automaticky neznamená, že nemáte rádi židy. Jenže zastánci izraelské politiky se lidskoprávní aktivisty snaží vykreslit jako bigoty.

Celý text v angličtině ZDE