Skotsko vede v oblasti obnovitelné energie

3. 11. 2019

Scotland is leading the world in renewable energy. Wind turbines in Scotland now generate almost twice the entire country’s domestic power requirements.pic.twitter.com/pmec4JrCtT — James Melville (@JamesMelville) November 3, 2019

Během prvního letošního půlroku vyrobilo Skotsko tolik elektrické energie větrnými elektrárnami, že to byl dvojnásobek množství elektřiny, kterou spotřebují všechny skotské domácnosti. Od ledna do června 2019 dosáhlo Skotsko nového rekordu ve výrobě elektrické energie z větru. Vyrobilo tolik elektrické energie, která by stačila na provoz 4,4 milionů domácností. Skotsko plánuje vyrábět polovinu své elektrické energie z obnovitelných zdrojů do roku 2030 a téměř úplně dekarbonizovat svou ekonomiku do roku 2050. Vítr je nyní ve Skotsku druhým největším zdrojem elektrické energie v Evropě. Ve Skotsku se realizují nejambicioznější globální projekty obnovitelné energie. K nim patří největší farma větrných elektráren v moři u skotského pobřeží, která má kapacitu vyrábět elektrickou energii pro 600 000 britských domácností. Evropa a Asie stojí v čele rozvoje výroby elektřiny z větru. Větrníky dnes na světě vyrábějí 7 procent veškeré elektrické energie. Co dělá vaše země pro využívání obnovitelných zdrojů energie?