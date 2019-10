Chaos a fraška v Británii. Dnes se měl uskutečnit brexit

31. 10. 2019

BBC: Dnes se měl uskutečnit brexit. Co se to zhatilo?







BBC: Tato státní reklamní kampaň stála vláda 100 milionů liber (3 miliardy Kč).

(Pozn. JČ: Nemluvě o tom, že Johnsonova vláda nechala vyrobit debilní památeční mince, oslavující brexit dne 31.10.2019, které nyní nechává roztavit...





* * *



Jak trávíte den, kdy se nekoná brexit? Organizace Led by Donkeys shromáždila všechny výroky britských "politiků", že k brexitu dojde 31.10. 2019:





Where are you spending Not Brexit Day? We’re outside Conservative Party HQ in Westminster (SOUND ON) pic.twitter.com/yHW9W3VDPL — Led By Donkeys (@ByDonkeys) October 31, 2019







Boris Johnson, 2.10.2019: Odcházíme z EU 31. října.Boris Johnson, 3. 9. 2019: Za všech okolností.Boris Johnson, 25. června 2019: Ať se stane cokoliv.Boris Johnson, 25. června 2019: Kdybych měl umřít.Státní reklama: Připravte se na brexit dne 31. října.Sajid Javid, Johnsonův "ministr financí", 8.9.2019: Odcházíme 31. října.Státní reklama: Cestování do EU se změní.Michael Gove, 20. 10. 2019: Odcházíme 31. října.Státní reklama: Zkontrolujte si svůj cestovní pas, zda bude platit pro cesty do Evropy.Sajid Javid, 8. 9. 2019: Pan premiér Johnson nebude odstupovat. Splní svůj slib. Slib této vlády, že odejdeme 31. října.BBC: Ten příslib byl obsažen v prvním projevu Borise Johnsona jako premiéra.Boris Johnson, 24. 7. 2019: A my odejdeme z EU bezpodmínečně 31. října. Žádné výmluvy.BBC: A po spoustě chození...Jean Claude Juncker: Máme dohodu.BBC: ... Johnson úspěšně uzavřel dohodu s EU.Boris Johnson, 17. 10. 2019: Jsem naprosto přesvědčen, že ji hlasováním schválí.BBC: Ale parlament ji hlasováním neschválil.Boris Johnson, 19.10. 2019: Páni poslanci naproti nejsou ochotni ustoupit a dát občanům možnost se vyjádřit.BBC: Namísto toho Dolní sněmovna Johnsona přiměla poslat Evropské unii dopis žádající o odklad. Nepodepsal ho.Jean Claude Juncker, 17.10. 2019: Odklad nebude.BBC: Některé osobnosti v EU nechtěly proces odložit...Michel Barnier, 28. 10. 2019: Rozhodnutí bylo učiněno.BBC: Ale nakonec EU souhlasila s odkladem. S flexibilním odkladem do 31. ledna 2020.Boris Johnson: V téhle situaci jsme už přece byli.Theresa Mayová, 11.7.2018: Brexit znamená brexit.Theresa Mayová, 7.2.2019: Já brexit budu realizovat, a to v dané lhůtě.BBC: Původní lhůta pro brexit byla 29. března 2019.Theresa Mayová, 14.11.2018: Spojené království odchází z EU dne 29. března 2019.BBC: I tehdy byla státní reklamní kampaň. To datum 29. března 2019 bylo o dva roky poté, co Mayová aktivovala brexit v roce 2017.Theresa Mayová, 29.3.2017: Žádný zvrat nebude. 29. března, 29. března odejdeme z EU. ....BBC: Ale pak se tón Theresy Mayové změnil...Theresa Mayová, 25. 2.2019: Je v naší moci odejít v rámci dohody dne 29. března.Theresa Mayová, 27.2. 2019: Vláde nechce odložit brexit.BBC: A parlament ji k tomu donutil.Theresa Mayová, 21. 3. 2019: Krátký odklad dá parlamentu čas na to, aby učinil svou konečnou volbu.Donald Tusk, 21.3. 2019: Pokud naši dohodu Dolní sněmovna příští týden neschválí, Rada Evropy souhlasí s prodlužením do 20. dubna. Vlastně 12. dubna, 12. dubna...Theresa Mayová, 28.3. 2019: Je teď zjevné, že z EU neodejdeme dne 29. března.BBC, 29.3. 2019: Dohodu Theresy Mayové o brexitu parlament znovu odmítl.BBC: Dolní sněmovna odmítla dohodu Theresy Mayové třikrát. Tak premiérka požádala Brusel o krátký odklad.Theresa Mayová, 10.4. 2019: Chci, abychom odešli z EU co nejdříve.Donald Tusk, 10.4. 209: Rada Evropy rozhodla, že Spojenému království poskytne flexibilní odklad do 31. října 2019. Prosím, nevyplýtvejte tento čas.