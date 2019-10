Vítejte v Chorvatsku. Chorvatsko plné mučení

30. 10. 2019

- to jsou hesla na billboardech zveřejněných v městě Cista Provo, kde se umělci už více než deset let vyjadřují ve veřejném prostoru na billboardech k otázkám veřejného zájmu.Tyto šokující billboardy byly vystaveny v tomto městě, nedaleko chorvatské hranice s Bosnou-Hercegovinou, jen několik dní poté, co oznámila Evropská komise, že Chorvatsko splnilo podmínky pro vstup do schengenského prostoru. "Lidé, kteří jsou každým dnem mláceni a uráženi, lidé, kteří opravdu znají bolest, hlad a strach, vypovídají daleko výmluvněji o naší zemi než obnošená turistická hesla," konstatovali autoři billboardů.Ve snaze vstoupit do Schengenu normalizovalo a institucionalizovalo Chorvatsko násilí, které je nepřijatelné, konstatují tamější umělci. Protizákonné vyhánění uprchlíků ze země a jejich zatýkání, policejní násilí, týrání a mučení jednotlivců i skupin, mužů i žen, dospělých i dětí, se děje dlouhá léta Zdroj v angličtině ZDE