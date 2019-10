Španělsko: Předvolební průzkum signalizuje více než 30 % hlasů pro socialisty

30. 10. 2019

Strana dočasného premiéra Pedra Sáncheze by podle průzkumu získala přes 30 % hlasů. Přesto by stále nedosáhla na absolutní většinu, což znamená, že bude třeba nových pokusů o dohodu s levicovou stranou Unidas Podemos, informuje José Marcos.

Španělští socialisté (PSOE) by byli jasným vítězem nadcházejících voleb vypsaných na 10. listopad, s 32 % hlasů a mezi 133-150 poslanci v Kongresu s 350 křesly. Ukazuje to poslední průzkum zveřejněný 29. října, provedený institutem CIS.

Podle nejpříznivější projekce by Sánchezův zatím úřednický kabinet vyšel z voleb s absolutní většinou 176 křesel, pokud by měl podporu bloku levicové strany Unidas Podemos. Mohl by také podle průzkumu dosáhnout absolutní většiny se středopravicovou stranou Ciudadanos.

V listopadu proběhnou čtvrté celostátní volby ve Španělsku za čtyři roky, přičemž poslední se konaly v dubnu.

Poslední průzkum proběhl mezi 21. zářím a 13. říjnem.

Konzervativní lidovci by měli získat 18,1 % hlasů. To by znamenalo zlepšení oproti posledním volbám a 74-81 křesel.

Třetí by skončila strana Unidas Podemos s 14,6 % hlasů a 37-45 poslanci, což je podobný výsledek jako 42 poslanců v posledních volbách. A Ciudadanos s 10,6 % hlasů a 14-21 mandáty by si pohoršili, protože v dubnu si připsali 57 poslanců.

Ultrapravicová strana Vox by měla získat 7,9 % a 14-21 křesel - v dubnu získala 24.

Průzkum byl založen na 17 650 rozhovorech provedených v 1 091 municipalitách v 50 provinciích, stejně jako v severoafrických městech Ceuta a Melilla. Směrodatná odchylka činí 0,75 %.

