Imigranti v Polsku způsobili 11 procentní hospodářský růst

Tohle je docela silné. Ukrajinští pracovníci dle analýzy polské národní banky způsobili 11% růst polského HDP během pěti let. Znamená to, že tito ekonomičtí migranti způsobili více než polovinu (!) veškerého ekonomického růstu země (Ukrajinci +2,5% ročně, polský růst - průměrně +4% ročně).

Co to ještě znamená: polský HDP činí 500 miliard dolarů. Jedenáct procent z této částky činí 55 miliard USD, tedy 1210 miliard Kč. Státní výdaje Polska se pohybují okolo 41% HDP, tedy Ukrajinci přinášejí do státní kasy částku 496 miliard Kč, a číslo rok od roku roste. (Klidně si to vydělme čtyřmi vzhledem k tomu, že polská populace je cca 4x větší než ta česká - ale dělme to raději dvěmi, protože se bavíme o absolutní velikosti pracovní síly.) V Polsku pracuje 900 000 Ukrajinců, u nás chybí přes 400 000 lidí všech možných profesí.

Pokud bychom tedy měli doma polovinu této částky, mohli bychom:

- každý rok postavit vysokorychlostní železnici mezi Prahou a Brnem.

- každý rok postavit TISÍC kilometrů dálnice a ještě by nám hodně zbylo

- zdvojnásobit mzdy všech učitelů PLUS postavit každý rok 400 km dálnic či opravit tisíce kilometrů silnic, postavit obchvaty měst

Vlastně bychom horko těžko hledali, za co vůbec tyto peníze investičně utratit...

Ale ne, ekonomické migranty v této zemi nechceme.

Zdroj ZDE