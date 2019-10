Copyrightová směrnice ve Francii narazila na Google i Facebook

Je zarážející, jakým způsobem reagují vydavatelé na krok Googlu a Facebooku, který je přitom zcela v souladu s textem směrnice. Byli to totiž právě vydavatelé, kteří dříve za tu samou směrnici vehementně lobbovali jak v Evropském parlamentu, tak u jednotlivých vlád. Neumím si představit, že by francouzský antimonopolní úřad rozhodl ve prospěch vydavatelů a přikázal Googlu platit za službu, o kterou jednoduše nemá zájem, dokud je placená. Je to jako darování zaručeně pravého zlatého prstenu na ulici, za který pak máte zaplatit.

Situace ale může mít mnohem vážnější dohru, a to pokud by se vydavatelé s Googlem nedohodli. Google by pak začal zobrazovat náhledy článků pouze u webů, které k tomu udělily svolení. Mezi takové stránky by jistě patřily různé dezinformační a proruské weby. To by dále posílilo jejich pozici a vedlo k šíření dezinformací a úpadku mediálního prostředí.

Českou republiku implementace směrnice teprve čeká. Kromě článku 15, který teď implementovala Francie, je klíčový ještě článek 17, který nutí technologické firmy zavádět filtry nahrávaného obsahu, které budou obsah automaticky vyhodnocovat a mazat. V rámci konzultační skupiny Ministerstva kultury a také na půdě Poslanecké sněmovny se budu zasazovat o to, aby dopad směrnice byl co nejmírnější a aby zůstala zachována svoboda projevu na internetu.