ENVIRONMENTÁLNÍ (týkající se životního prostředí)

31. 10. 2019 / Beno Trávníček

Fakt je, že si často vypomáháme slovem "ekologický", jenže to neznamená tak úplně "týkající se životního prostředí", ale spíš "respektující přírodní zákonitosti, jimiž se věda zvaná ekologie zabývá". To je podobné, ale není to totéž. Ekologický přístup je spíš přístup člověka posuzujícího situaci očima vědy, kterou se zabývá (vědecký přístup). Ten environmentální naproti tomu může být mnohem jednodušší - stačí, když člověk přemýšlí o dané věci i z pohledu návazností na naše společné životní prostředí. Například se zamyslí a třeba pak nehodí tu plechovku od piva do popelnice, ale do kontejneru pro kovy nebo si ho raději koupí ve flašce a tu pak vrátí za zálohu. K tomu nemusí mít (i když je to samozřejmě bonus) nastudovanou EKOLOGII.



Zkrátka český ekvivalent nám chybí, a proto asi nezbude než se naučit používat co máme = ENVIRONMENTÁLNÍ. Přiměřené používání může navíc přinést i pozitivní zpětnou vazbu - změnu našeho každodenního chování. Když totiž budeme všechny důležité věci posuzovat nejen ekonomicky, politicky, sociálně, materiálně, technokraticky, byrokraticky - ale také environmentálně - možná třeba naše krajina přestane takovým tempem umírat. Když se rozhlédnu po jejích zbytcích, chce se mi možná nakonec místo zdůraznění potřeby environmentálního přístupu říci ještě něco úplně jiného. To by ale veřejně používat nešlo.



Tak tedy - ENVIRONMENTÁLNĚ?