Swinsonová, Corbyn a skotští nacionalisté odsoudili Británii k pěti letům s Johnsonem

30. 10. 2019

Každý slib a závazek, který předkládají lidé jako Caroline Flintová nebo Jo Swinsonová ohledně brexitu bez dohody nebo práv zaměstnanců, může být zrušen Dolní sněmovnou ovládanou toryi a naplněnou eurofobními thatcheristickými fanatiky. "Umírnění" odstoupí nebo podlehnou čistkám. Se státem blahobytu je konec, napsal Sean O'Grady.

Opravdu nemůžu vylepšit nejnovější klišé: "Krocani hlasují pro Vánoce". Vím že podle Britské volební studie se nyní 50 % Britů označuje za "váhající voliče" a že všechno je v pohybu a nepředvídatelné a nestabilní a tak dále. ˇÚčast studentů a starších voličů je těžké předvídat. Vím že média dávají nepřiměřený prostor menším stranám včetně zejména Brexit Party. A nikdy jsme neprošli takovými volbami, v takové době, s rozhodováním o takové věci, nikdy.

Takže je všechno ve hře? To je jistě to, co si škubající se idiot Jeremy Corbyn myslí - "Jdeme bojovat ve volební kampani a nemohu se dočkat". Corbyn tvrdí, že labourističtí poslanci jsou připraveni podpořit celostátní volby - "To je konec debaty a jsme na cestě k vítězství". Přidejte více (sobeckého) ospravedlnění a dostanete také to, v co zřejmě věří další škubající se imbecilové, Jo Swinsonová a skotská SNP. Zřejmě dopadnou "dobře". Zvýší své zastoupení v Dolní sněmovně a v případě SNP zvýší tlak na druhé referendum o skotské nezávislosti. Ale přinesou nám také pět let - nebo více - vlády Borise Johnsona, který si s celkovou většinou v dolní komoře dělá, co jen k čertu chce .

Na Štědrý den bude Británie na cestě k tvrdému brexitu. Labour Party upadne do další ze svých občanských válek vyvolaných volební porážkou a toryové mohou dosáhnout toho, co plánovali pro dlouho odkládané čtvrté funkční období Thatcherové - liberalizace a deregulace země, aby vytvořili jakýsi nový Singapur, brexitu bez dohody, pokud to bude třeba, a bez zásahů parlamentu nebo eurokomisařů. Bože, Johnson se může udržet do roku 2029!

Nenechte se mýlit: Swinsonová, Corbyn a SNP nás odsoudili k pěti letům v Borisově Británii a nebudou z toho mít radost. Všichni ví, že jediný důvod, proč to labouristé podpořili, je fakt, že toryové by v předčasných volbách tak jako tak vyhráli - díky Liberálním demokratům a SNP. Měli na výběr. zda budou vypadat zbaběle, nebo budou předstírat, že "jsou pro". Přesto jde o velký omyl většiny opozičních stran a nádherný dar Borisi Johnsonovi. Jedině veřejné projevy Carline Lucasové od Zelených dávají nějaký smysl. Ví, že ani planeta to nevyhraje.

Jediným důležitým faktem těchto voleb je dvanáctibodový náskok konzervativců před labouristy v průzkumu volebních preferencí. I s tím vším co se změnilo, britské celostátní volby se dosud v zásadě rozhodují mezi labouristy a konzervativci, v klíčových obvodech v hrabstvích Midlands, Lancashire a Yorkshire. Zbytek je jen rušivý hluk.

Farage a Swinsonová (šéfka liberálních demokratů) budou schopni urvat drobky z hlavních stran a SNP a Plaid Cymru dokážou totéž s větší kapacitou ve Skotsku a Walesu. Ale většinou se malé strany objeví v obvodech, kde jde bezpečně o protiklad mezi labouristy a konzervativci, a nebudou na to stačit. Johnson získá řekněme asi o 5 % méně než Theresa Mayová, ale Corbyn ztratí asi polovinu hlasů, které získal v roce 2017 - asi 15 %.

Je také možné, že labouristé mohou ve volbách roku 2019 spadnout téměř až na historické minimum, 27 % hlasů. Jinak řečeno, Corbynovi labouristé mohou zaznamenat nejnižší podíl hlasů od roku 1918, kdy získali asi 20 %. Jistě jsou rozděleni a zmateni dost na to, aby ze sebe udělali pitomce, ačkoliv rád připouštím, že že toryové mají také klaunů víc než dost. "Konstruktivní dvojznačnost" ohledně brexitu, která jim tak dobře posloužila v roce 2017, už znovu nezafunguje; a nedávné voličské testy naznačují, že se prostě odcizili oběma stranám sporu.

Čím víc se toryové blíží čtyřiceti procentům a čím více labouristé sklouzávají ke dvaceti, tím větší je Johnsonova šance na skvělé vítězství - překonání Davida Camerona a Johna Majora v letech 2015 a 1992 (většina 12 a 22 hlasů).

