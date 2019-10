USA: Sněmovna reprezentantů schválila Trumpův impeachment

1. 11. 2019





Po třetí v historii moderního amerického prezidentského úřadu rozhodla ve čtvrtek americká Sněmovna reprezentantů hlasováním, že zahájí oficiální proceduru impeachmentu prezidenta USA.



Hlasováním 232 ku 196 hlasům, ta většina byla hlavně z Demokratické strany, zahájila Sněmovna reprezentantů Trumpův impeachment - který však nutně nemusí vést k jeho odstranění z funkce.

Republikáni hlasovali proti tomuto impeachmentu, k nim se přidali dva Demokraté. Pro impeachment hlasoval také bývalý republikán Justin Amash z Michiganu, který opustil Republikánskou stranu kvůli Trumpovi.Hlasování schválilo pravidla pro veřejnou etapu vyšetřování. Znamená to, že do čtrnácti dnů by se měla konat dramatická veřejná slyšení, která budou přenášena televizí a o impeachmentu by se mělo hlasovat koncem roku.Předseda republikánské menšiny Kevin McCarthy se vyjádřil, že se Demokraté "snaží svrhnou prezidenta, protože se bojí, že ho nedokáží porazit r. 2020 ve volbách". Trump napsal na Twitteru: "Největší hon na čarodějnice v historii!" Bílý dům vydal prohlášení, že Trump neučinil nic špatného a proces impeachmentu charakterizoval jako "otevřeně stranickopolitický pokus pana prezidenta zničit."Podrobnosti v angličtině ZDE