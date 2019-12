Trump: Tohle je útok na Ameriku!

19. 12. 2019

Očekává se, že demokraty ovládaná Sněmovna reprezentantů schválí impeachment proti prezidentovi Donaldovi Trumpovi kvůli obstruování práce Kongresu a zneužití pravomocí v tzv. ukrajinské kauze. Zatímco probíhá zanícená debata, Donald Trump pomocí kláves Caps Lock své protivníky odsuzuje v ostrém tweetu.

„TAK ODPORNÁ LEŽ OD RADIKÁLNÍCH LEVIČÁKŮ, NIC NEDĚLAJÍCÍCH DEMOKRATŮ. TOHLE JE ÚTOK NA AMERIKU A ÚTOK NA REPUBLIKÁNSKOU STRANU,“ tweetoval Trump.

SUCH ATROCIOUS LIES BY THE RADICAL LEFT, DO NOTHING DEMOCRATS. THIS IS AN ASSAULT ON AMERICA, AND AN ASSAULT ON THE REPUBLICAN PARTY!!!!





Šéfka sněmovny reprezentantů Nancy Pelosi uvedla, že prezident Trump zákonodárcům nedává na vybranou a ti jednoduše musejí zahájit impeachment. Kdyby byl Trump obviněn – k čemuž podle očekávání dojde, stal by se třetím prezidentem, proti kterému byl impeachment zahájen.