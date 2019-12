Moskva investuje do syrského přístavu Tartús půl miliardy dolarů

20. 12. 2019

Rusko investuje půlmiliardu dolarů do přístavu Tartús. Jde o jeho vůbec největší investici v Sýrii, kde se Moskva snaží posílit své postavení nejsilnějšího zahraničního hráče ve válkou zničené zemi, napsal Henry Foy.

Moskva zasáhla do syrské války v roce 2015 vojenským útokem, který pomohl prezidentu Asadovi zvrátit konflikt ve prospěch svého režimu a učinil z Ruska kriticky důležitého mocenského prostředníka na Blízkém východě.

Tartús je jedinou ruskou námořní základnou mimo bývalý SSSR a poskytuje Moskvě kriticky důležité předmostí ve Středomoří. V roce 2017 Rusko podepsalo smlouvu o pronájmu Tartúsu na 49 let a rozšíření jeho využití o civilní obchodní aktivity. Tvrdí, že plánuje udělat z přístavu centrum svého úsilí o obnovu zničené ekonomiky. Diskutuje se i o silnicích, letištích a železnici spojující Tartús s Irákem, což by umožnilo dopravu zboží do Perského zálivu.

Ruská průmyslová skupina Strojtransgas řízená dlouholetým Putinovým přítelem Genadijem Timčenkem, který podléhá americkým sankcím, stavěla v Sýrii provozy na zpracování plynu a nedávno převzala kontrolu nad fosfátovým dolem a továrnou na hnojiva. Ruská média hlásí, že Strojtransgas bude řídit přístav Tartús.

Moskva získala námořní základnu Tartús podle dohody s Damaškem z roku 1971. Přístav může zajistit základnu pro 11 válečných lodí představuje klíčovou součást ruské vojenské přítomnosti na Blízkém východě. Umožňuje ruským lodím doplnit palivo a přezbrojit bez toho, aby se přes Istanbul a Černé moře vracely domů.

