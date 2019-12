Omluva. Dali jsme v médiích nekriticky prostor podvodníkům a šarlatánům, flákačům a darebákům

24. 12. 2019



V důsledku toho spektakulárního selhávání médií se v zemi zkonstruuje naprosto falešný narativ (viz zcela nesmyslný strach Čechů z uprchlíků) a země rychle směřuje do katastrofy. Protože se rozhoduje na základě lží. (Totéž Babiš ohledně "astronomických" nákladů na odstranění globálního oteplování.) (JČ):







Je mi opravdu líto, že britská média, jejichž jsem součástí, nechala na holičkách Nicka a nechala na holičkách Chrise a Alastaira, a Mikea a Adama. A Granta a Paula a Jacka a Jasona a Stevieho a Jamese a všechny, s nimiž budeme od teďka do třinácté hodiny mluvit. Tito lidé sedí v zemi, která je údajně fungující demokracií, se svobodnými a transparentními médii. A oni tu sedí a sledují, jak jim mizí jejich živobytí. Jeden z letošních nejsledovanějších monologů moderátora londýnské rozhlasové stanice LBC Jamese O'Briena o tom, jak spektakulárně ve věci brexitu v Británii selhala média i politikové. Podobnému problému s demagogy a lháři v médiích, jejichž lži a nesmysly nejsou věcně uváděny na pravou míru, má i Česká republika.V důsledku toho spektakulárního selhávání médií se v zemi zkonstruuje naprosto falešný narativ (viz zcela nesmyslný strach Čechů z uprchlíků) a země rychle směřuje do katastrofy. Protože se rozhoduje na základě lží. (Totéž Babiš ohledně "astronomických" nákladů na odstranění globálního oteplování.) (JČ):Je mi opravdu líto, že britská média, jejichž jsem součástí, nechala na holičkách Nicka a nechala na holičkách Chrise a Alastaira, a Mikea a Adama. A Granta a Paula a Jacka a Jasona a Stevieho a Jamese a všechny, s nimiž budeme od teďka do třinácté hodiny mluvit. Tito lidé sedí v zemi, která je údajně fungující demokracií, se svobodnými a transparentními médii. A oni tu sedí a sledují, jak jim mizí jejich živobytí.

Sledují, jak hodiny tikají a ohrožuje to jejich firmy a finanční bezpečnost jejich rodin. Zatímco naprostí idioti a podvodníci jako [konzervativní ministr průmyslu] Liam Fox se prokrakují po zemi a předstírají, že vědí, o čem mluví. A podvodníci a šarlatáni, flákači a darebáci jako Jacob Rees-Mogg a David Davies a Boris Johnson a Nadine Dorris a všichni ti ostatní, Priti Patel a Steve Baker a ostatní brexitéři vysedávají po rozhlasových a televizních studiích a tvrdí, že všechno bude v pořádku. A vypadnutí Británie z EU bez dohody je lepší než neuspokojivá dohoda.



A ano, zuřím. A lidi jako Nick, který se mi dostává tak trochu pod kůži, protože jeho přízvuk způsobuje, že se mi stýská po domově, tito lidé se dívají na to, co se děje a zastávají názor, že je naší prací, naším úkolem, úkolem politiků, úkolem tisku, úkolem médií - To není JEJICH úkolem. Jeho úkolem je dovážet z Německa průmyslové systémy vytápění a instalovat je na britských stavbách. Má to být naše povinnost, starat se o lidi, říkat lidem, co se děje, komunikovat jasně a přesvědčivě.



A co že jsme to udělali? Co jsme to udělali? Umístili jsme na jeviště výtržníky a štváče. Dovolili jsme klaunům, aby uchvátili moc. Dali jsme výsadní prostor lhářům. A stále se to děje, protože nejodpornější obhajovatelé jsou ti, kteří mají v médiích největší moc. Vlastníci a redaktoři deníku Daily Mail. A The Sun. A The Daily Express. A Daily Telegraph. Ti pořád ještě na plné pecky žvaní nesmysly o vypadnutí z EU bez dohody. Přestože to bude pro lidi naprostá katastrofa v takovém měřítku, jakého tato země nikdy v době míru nebyla svědky.



A víte, jednu věc já pořád ještě nedokážu pochopit. Není to povinné. Je to volba. Je to dobrovolné.

