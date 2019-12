Greta Thunberg a David Attenborough: Svět patří mladým lidem." To je velmi mocné motto

30. 12. 2019

Greta Thunberg: Dobrý den. Jsem velmi ráda, že se s vámi setkávám, je to pro mě čest.David Attenborough: Pro mě je čest, že to říkáte, děkuji vám mnohokrát.Moderátorka Mishal Husain, BBC: Je mi potěšením, že vás oba mohu seznámit. David Attenborough, Greta Thunberg. Davide, co byste řekl Gretě ohledně její práce týkající se klimatu? A čeho podle vás dosáhla?David Attenborough: No, dosáhla toho, na čem mnoho z nás pracuje už skoro dvacet let a nám se to nepodařilo. Vy jste probudila svět. Proto jsem vám velmi vděčen. Všichni jsme vám vděčni.Greta Thunberg: Já si myslím, že všichni jsou vděčni vám, za to, že se zabýváte klimatickou krizí. A krizí životního prostředí. Doufám, že chápete, jak obrovský dopad má vaše práce a že my jsme vám všichni za to velmi vděčni. Takže děkuji vám a děkuji, že jste tomu zasvětil svůj život. Je to velmi inspirující. Když jsem byla mladší, dívala jsem se na dokumentární filmy o přírodě a o tom, co se děje, a to mě přimělo rozhodnout se v té věci něco dělat.Moderátorka: Myslíte si, Davide, že se různé generace v této věci začínají spojovat? Jsou lidé, kteří byli zpolitizovaní a stali se aktivisty, kvůli svým dětem a vnukům.David Attenborough: Ano, bezpochyby, lidé všech věkových kategorií dnes ... a je to v palcových titulcích a umístila jste to tam vy. Motto zní: "Podívejte se, svět patří ne mé generaci, ale vaší generaci. Svět patří mladým lidem." To je velmi mocné motto. A vy to prezentujete jako argument, jemuž lidi nemají schopnost se vyhnout. My nechceme trávit svůj čas demonstrováním v ulicích, ale musíme to dělat. A vy jste při tom prokázala opravdu velkou odvahu.Moderátorka: Davide, máte pro Gretu nějakou radu pro její život aktivismu? Díváte se na její život a máte pocit, že je něco, na co by si měla dávat pozor?David Attenborough: Je velmi obtížné vědět, když se vám podaří vyvinout takto velký tlak, jak dlouho se vám ten tlak bude dařit vyvíjet. Jak dlouho můžete opakovat totéž, aby to mělo stále stejně silný dopad. Samozřejmě to nejde. Prvotní dopad je prvotní dopad. A dopad toho, co Greta říká, je tak silný, nedá se očekávat, že to bude pokračovat měsíc, půl roku, rok. Budete muset začít mluvit o nějakém novém prvku ve všem. A to je jeden z problémů, které nás všechny znepokojují. Nás, kteří usilujeme o to, aby se svět probudil.Greta Thunberg: Já nevím, proč mi lidi naslouchají. Nevím, jak dlouho to bude trvat. Jen vím, že právě teď mi lidi naslouchají a já musím využít této příležitosti a rozšířit během tohoto období co největší množství informací. Ale je to samozřejmě problém, opakovat věci znovu a znovu. Ale je nutno to dělat, protože oni prostě neposlouchají. A je nutno to opakovat, do té doby, než to lidem dojde. Než to pochopí.Moderátorka. Greto Thunbergová, Davide Attenboroughu, doufám, že se někdy setkáte osobně.Greta Thunberg: Ano.David Attenborough: A já taky. Opravdu vám mnohokrát děkuju.Greta Thunberg: Já taky a děkuji a - hezké svátky!David Attenborough: Vám taky.Greta Thunberg: Díky.