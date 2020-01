Babišův novoroční projev: Vize odcházejících starců

2. 1. 2020 / Jan Čulík





Babišův novoroční projev byl, deprimujícím způsobem, zase totéž. Nic se nemění.



Babiš se v úvodu podivil, proč jsou Češi údajně pořád tak nespokojeni, když se jim vede tak neuvěřitelně dobře a žádná cizí moc je nezotročuje. A citoval k tomu, jak se to dělávalo za socialismu, množství pozitivních statistik.



Ty statistiky samozřejmě dělají dobrý dojem, ovšem je nutno připomenout (zjevně apokryfální) výrok Winstona Churchilla, který kdysi údajně konstatoval, že věří jen těm statistikám, které si sám zfalšuje. Babiš se vychloubá, že ČR má údajně nejmenší rozdíly mezi příjmy bohatých a chudých. Potíž je, jak na to poukázali čeští odborníci, že tato statistika Evropské unie je zfalšovaná: Česká republika totiž do Bruselu nedodala údaje o téměř deseti procentech svých obyvatel, kteří jsou - bezprecedentně - v exekuci, a tedy v trvalém dluhovém otroctví.

"Nebojte se. Nemáme se čeho bát. Čeká nás skvělé období, jsme Česká republika – země pro budoucnost. Máme stále dvojnásobný růst, než je průměr zemí Evropské unie, a velmi nízkou zadluženost. Za naší vlády se nikdy nebude opakovat děsivá situace z roku 2009, kdy vláda právě v době ekonomického ochlazení zaškrtila veřejné rozpočty, vzala lidem peníze a tím ekonomické problémy ještě umocnila a neúměrně prodloužila. Za naší vlády právě stát převezme štafetu ekonomického růstu a bude více investovat do lidí. Schválený rozpočet na letošní rok nadále počítá s růstem důchodů a platů. A tak to bude i v budoucnu. Máme výhled na rok 2021 a rozpočet bude jednoznačně prorůstový."







Jedna věc je velmi zajímavá: Jak se zrychlují společenské a ekonomické změny a starší lidi s nimi už nedokáží držet krok, silně se prohlubují politické a názorové rozdíly mezi starší a mladou generací. Stará generace, na jejíž podpoře zřejmě Babiš závisí, se už nedokáže orientovat v dnešním světě, a snaží se přidržovat mizejících zvyklostí. Babiš je zřejmě nechce znervózňovat tím, že by jim připomínal, že jejich svět je pryč. Proto je ukolebává v útěšné vizi západního kapitalismu sedmdesátých let, který podle něho dnes Česká republika buduje a ještě dlouho budovat bude.









Stále se vracíme k témuž problému: jak analyzovat motivaci toho, proč lidé věří v naprosté pitomosti a jak jim zdvořile ukázat, aby to ke své škodě nedělali. Samozřejmě, pro Andreje Babiše je lehčí a politicky v krátkodobé perspektivě výnosnější, aby své stoupence-penzisty utěšoval, že všechno je vynikající, je to statické a stále to takové bude. On v té funkci Andrej Babiš taky nebude zrovna tisíc let, tak ho vůbec nemusí zajímat co s ČR bude v roce 2030, 2040 nebo 2050...



Že je tohle hluboce destabilizující faktor současné české politiky i ekonomiky, Babiš nevnímá - skoro jako by v ČR neexistovali. Ani tam zjevně neexistují bezdomovci.Jak na to poukázal Jiří Pehe a jak na to často poukazuje zde vBoris Cvek, Češi jsou nespokojeni, protože vnímají nespravedlnost. Vědí, že nefunguje státní správa, vědí že nefunguje efektivně a spravedlivě soudnictví. Výmluvným symbolem šokujícího stavu je skutečnost, že sám premiér je ve střetu zájmů a vede se proti němu trestní vyšetřování. Také situace, kterou Andrej Babiš pominul.Babiš hovoří o tom, jak dobře se v současnosti Čechům vede. Pro mnoho Čechů to skutečně platí, ovšem moudří státníci pohlížejí do budoucnosti. Srovnejte Babišův projev třeba jen s novoročním projevem Angely Merkelové. Ekonomické bohatství České republiky závisí na zakázkách z Německa. Německo, motor Evropy, a konec konců celý svět, je na samé hranici technologické revoluce, kdy během několika let zmizí miliony pracovních příležitostí v důsledku umělé inteligence a automatizace. ČR zůstává slepě stát na místě. Babiš se o tomto nebezpečí nezmínil ani jediným slovem. Že by o nacházející technologické revoluci nevěděl?Odporný a odsouzeníhodný - a protizákonný - je jeho útok proti tzv. "ilegálním imigrantům". Babiš dobře, že podle Ženevských dohod má i Česká republika povinnost férově zhodnotit žádost o azyl od každého příchozího uprchlíka a že žádní imigranti tedy nejsou "ilegální". Je odsouzeníhodné, že nadále pokračuje s tímto populistickým nesmyslem. Imigrace bude i nadále pro Evropu problém, který bude Evropa muset řešit. Uprchlíci a migranti, jak dokazují všechny statistiky, jsou pro zemi, která je přijme, obrovským společenským a ekonomickým přínosem. Většina vynálezů a zakládání nových firem, to jsou aktivity imigrantů. Proč ze sebe Babiš dělá xenofoba, když sám strávil řadu let v zahraničí v multikulturním prostředí? Stejně trapná je i představa, že Evropská unie je jakési bojiště, kde Babiš musí bojovat o peníze proti "cizáckým zájmům". Nepřijmeme ani čtyřicet dětských uprchlíků, z tisíců, zoufale živořících v děsivých táborech na řeckých ostrovech, ale vy nám budete dál platit, co chceme. Tak ano.V klimatické krizi nemá automobilová doprava budoucnost. Rozvoj by se měl soustředit na budování hromadné dopravy, vysokorychlostních železnic i místních vlakových spojů. Zabetonovávání země dalšími a dalšími dálnicemi je ekologicky škodlivé a z hlediska budoucnosti zřejmě zcela pošetilé. Babiš sice tvrdí, že jeho vláda podniká kroky proti šíření sucha v České republice - chytře pominul, jak velkou míru devastace působí jeho chemický způsob obdělávání krajiny na velkých lánech.Jedním z nejdůležitějších odvětví v České republice je školství. Dobře, že se o něm Babiš zmínil, ale jeho dvě věty o tom, že učitelé musejí být dobře placeni a školství musí být profesionální, zdaleka nepřesvědčují.Babišův apel na lidi, aby se "nebáli, protože všechno bude pořád takové, jaké to je teď, vlastně ještě lepší" možná někoho přesvědčí. Řadu lidí ale ne. Ale proč ne? Vždyť Babiš má zcela jasné vyhlídky daleko do budoucnosti -Babišův novoroční projev ZDE