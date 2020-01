Česká republika v rukou diletantů ohrožuje svou budoucnost

2. 1. 2020 / Bohumil Kartous

"K čemu je naší společnosti žvanění těchto starců? Svět, jemuž rozuměli, již neexistuje. Dnešnímu světu již nemají co dát. Bohužel jediný efekt, který má jejich leadership je setrvávání na kurzu, ve kterém již nemůžeme pokračovat. Přál bych si pro naší zemi svěží leadery, kteří nejen že jsou schopni na klimatickou změnu a krizi ekosystému reagovat, ale navíc ji využít k prosperitě naší země. Sladké vyčkávání povede k tomu, že na změny nebudeme připraveni a zasáhnou nás plnou silou. Tito páprdové si v tu dobu v klidu umřou věkem. Generace našich dětí je bude moci akorát tak proklínat,"k projevu předsedy Senátu Jaroslava Kubery.

Kubera - podobně jako Zeman - pomateně bojuje proti rostoucím hrozbám klimatických změn. Projev, pravděpodobně skutečně odrážející intelektuální přízemnost předsedy Senátu, je postaven na nedůvěryhodných tvrzeních obhajujících status quo (" dosáhli jsme maxima") , scestných konstrukcích reality ( "ad absurdum dovedená politická korektnost") a na snaze démonizovat názorové oponenty ("zelené tsunami").







Kuberovi nevadí blouznit o jakési absurdní politické korektnosti a zároveň varovat před digitálním prostorem, jenž je plný projevů nejhrubší xenofobie a rasismu. Snaha řešit klimatické změny je podle tohoto "myslitele" údajně konspirací "zeleného businessu", nicméně předseda českého senátu navrhuje inženýrům, aby začali lidstvo připravovat na oteplování.







Je strašné, jakou omezenost v chápání souvislostí Kubera projevuje, byť je jedním z nejvyšších ústavních činitelů v zemi. Bylo by velmi zajímavé zeptat se lidí v dnešní Austrálii, kteří trpí nevídanými horky a nezvladatelnými požáry, zda by si nechtěli nechat od českého předsedy senátu nechat poradit, co s tím dělat.