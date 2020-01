Marie Benešová má dobrou zprávu pro českou justici

6. 1. 2020 / Boris Cvek

Pavel Šámal nabídku dlouho zvažoval a já osobně jsem doufal, že ji nepřijme. Pod jeho vedením se konečně Nejvyšší soud začal vyvíjet příznivým směrem a pro celou českou justici je právě tato instituce ta nejdůležitější. V rukou „Zemanova člověka“ by to mohlo dopadnout tak jako za dob soudce Pavla Kučery, kdy současná ministryně spravedlnosti Benešová, tehdy ve stínové vládě ČSSD, mluvila o tzv. „justiční mafii“.

Pavel Šámal ovšem prezidentovu nabídku přijal, a to jsem si říkal, že musel mít předem slíbené, kdo bude jeho nástupce. A právě v současnosti „všemi nenáviděná“ Marie Benešová, která je vnímána jako prezidentův člověk v Babišově vládě, včera v Otázkách V. Moravce naprosto otevřeně sdělila jméno svého favorita: Robert Fremr, první místopředseda Mezinárodního trestního soudu v Haagu. Benešová zdůraznila, že Fremr byl už před více než dvaceti let nepřítel tzv. soudního ping-pongu, kdy si soudy přehazují případy, a tím velmi prodlužují a znepřehledňují hledání práva. Pana Fremra paní Benešové v přímém přenosu schválila i vrchní státní zástupkyně Bradáčová a soudce Ústavního soudu Lichovník. To pro mne bylo rozhodující.

Kdyby se to podařilo, byla by to skvělá zpráva pro českou justici z neočekávaného zdroje. Trochu mne znepokojilo, že paní ministryně mluvila v tom smyslu, že prezident její nominaci dosud nepřijal. Její zveřejnění, navíc takovou formou, by tak byl docela brutální nátlak, což by mohlo prezidenta motivovat ji odmítnout. Doufejme, že se to nestane. Pokud by se panu Fremrovi podařilo posunout Nejvyšší soud a s ním celou českou justici k lepšímu, pak by touto nominací mohla Marie Benešová opět vstoupit do dějin české justice vyloženě pozitivním způsobem (jako její slavný výrok o „justiční mafii“).

A co se týče prezidenta, ten ukázal, že dokáže udělat výrazný krok ve prospěch české justice už v roce 2015 jmenováním Pavla Šámala do funkce předsedy Nejvyššího soudu. Jeho krok ve směru posunutí Šámala na Ústavní soud by dával krásný smysl právě v okamžiku, kdy by na jeho místo jmenoval pana Fremra.