Filozoficky zajímavý rozdíl ve výsledcích zkoumání dvou rakovin

9. 1. 2020 / Boris Cvek

Letos jako loni, předloni a v minulých desetiletích můžeme opět očekávat, že jen v USA zemře na metastazující rakovinu prsu asi čtyřicet tisíc převážně žen. A to přesto, že tato nemoc je už desítky let předmětem intenzivního laboratorního i klinického výzkumu.

Motivace je jasná: na metastazující rakovinu prsu umírají často mladé ženy, matky malých dětí. A ne že by se nedosáhlo žádných výsledků v prodloužení a zkvalitnění života. Nicméně jak už několik let sleduji aktivity hnutí „Metup – Dying for a Cure“, což je hnutí žen, které umírají na tuto nemoc, musím konstatovat, že ty příběhy jsou zdrcující.

Zejména v kontrastu s jiným metastazujícím onemocněním: rakovinou varlat. Tato nemoc nebyla nikdy v centru zájmu výzkumu, nicméně přesto ji dokážeme už dlouho velmi dobře léčit. Dnes podle anglické wikipedie je možné vyléčit až 80% pacientů s metastazující rakovinou varlat, což je největší úspěch při léčení jakékoli pevné (nikoli krevní) metastazující rakoviny.

Tím zázračným lékem je v tomto případě stará známá cisplatina. Sama cisplatina jako lék proti rakovině byla objevena náhodou (hypotéza, která odstartovala celý výzkum, vedoucí k cisplatině, předpokládala, že elektrický proud zastavuje dělení baktérií – pak se ukázalo, že i když bakterie v roztoku s elektrickým proudem nerostou, není to proudem samotným, ale látkou, která se do roztoku uvolňuje z platinové elektrody). Když Rosenberg a jeho tým z Michigan State University publikovali poprvé aktivitu cisplatiny proti nádorům v myších v Nature v roce 1969, nezkoumali rakovinu varlat, ale sarkom a leukemii.

Nejenže odborná komunita byla skeptická k tomu, že by látka na bázi toxické platiny mohla vůbec něco léčit v klinické praxi, ale už vůbec nikdo nečekal, že to bude právě rakovina varlat. To se ukázalo až v klinickém testování. Nebylo to odvozeno žádnými laboratorními zkoumáními cisplatiny. Cisplatina byla v USA povolena k léčbě rakoviny varlat už v roce 1978.

Podrobnosti o cisplatině: