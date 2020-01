Přiznání, že Írán sestřelil ukrajinské letadlo, vyvolalo v Teheránu protivládní demonstrace

11. 1. 2020





Demonstranti hovořili v reakci na leteckou katastrofu proti íránskému nejvyššímu vůdci



Íránský režim byl v sobotu večer otřesen vlnou mezinárodního odsouzení i domácí kritiky po přiznání, že íránské jednotky sestřelily ukrajinské dopravní letadlo, usmrtily 176 osob a režim pak lhal ve snaze to ututlat.



Režim čelí pravděpodobně své největší krizi od islamistické revoluce v roce 1979.



V sobotu večer byl krátce zatčen britský velvyslanec v Íránu Robert Macaire během demonstrací před univerzitou v Teheráně za to, že "podněcoval" demonstranty. Po několika hodinách byl propuštěn.



Po třech dnech lhaní činitelů v Teheránu přiznalo vedení íránského státu, že jeho jednotky sestřelily ukrajinské dopravní letadlo.

Nejvyšší představitel státu ajatolláh Ali Chameneí nařídil vyšetřování dosud zcela nedotknutelných islámských revolučních gard, jejichž základna nedaleko Teheránu odpálila raketu, která zničila ukrajinský let č. 752.Vysoký velitel íránských revolučních gard Amir Ali Hajizadeh veřejně přiznal, že se dověděl, že ukrajinské letadlo bylo sestřeleno, téměř okamžitě, a žádal o odpuštění. Jeho prohlášení bylo zveřejněno na YouTube.Generál Hajizadeh, šéf letecké divize íránských revolučních gard, se národu omluvil v televizi a řekl, že jeho organizace přijímá plnou odpovědnost. Dodal: "když jsem se o tom incidentu dověděl, přál jsem si, abych mohl zemřít".Operátor raket, který jednal sám v důsledku "selhání komunikací" si považoval ukrajinský boeing 737 za střelu s plochou dráhou letu, která směřovala k důležitému centru revolučních gard a měl jen 10 vteřin na to, aby rozhodl, zda má raketu odpálit. "Měl povinnost kontaktovat nadřízené a získat verifikaci. Ale jeho komunikační systém selhal. Buď to způsobilo rušení, alebo byla síť přehlcená," řekl Hazijadeh.Poté, co opakoval v mediálních rozhovorech oficiální linii, že žádná raketa odpálena nebyla, se íránský velvyslanec v Británii omluvil a vyjádřil "lítost, že jsem šířil tak nesprávné informace".Omluvy režimu a příslib, že viníci budou potrestáni, nezastavilo vlnu hněvu. Íránci zuřili na sociálních sítích, že se jim oficiálně lhalo, a zahraniční vlády obvinily Teherán z kriminální neodpovědnosti.Sílí hněv, že odvetné údery Íránu proti americkým vojenským základnám v Iráku byly pečlivě kalibrovány tak, aby žádný Američan nezahynul, zatímco íránské jednotky usmrtily desítky Íránců a kanadských Íránců. Na videích, zveřejněných na sociálních sítích, protestovaly stovky lidí na několika univerzitách. Studenti skandovali "Chameneí skončil" a označovali jeho vládu za "ostudnou".Překvapivě o protestech informovala i oficiální íránská tisková kancelář Fars, která uvedla, že demonstranti trhali fotografie usmrceného velitele Suleimaniho.Ukrajinská vláda požaduje spravedlnost pro oběti, včetně odškodného. Americký ministr zahraničí Mike Pompeo na twitteru vyjádřil svou podporu pro íránský lid, který, jak uvedl, "už má plné zuby lží režimu, jeho korupce, nekompetence a brutality".Kanadský premiér Justin Trudeau zdůraznil, že "je šokován a zuří" a dodal, že Írán musí přijmout plnou odpovědnost za tento děsivý incident. Trudeay řekl, že íránský prezident Hassan Rouhani mu sdělil v telefonním rozhovoru, že Írán bude spolupracovat s kanadskými vyšetřovateli a bude usilovat o de-eskalaci napětí v regionu.Zděšená zápornou mezinárodní i domácí reakcí, íránská státní televize argumentovala, že tragedii zneužívají nepřátelé Íránu ve snaze ho ochromit. Avšak Británie byla jednou z několika zemí zdůrazňujících, že přiznání Íránu by mohlo vést k obnovenému dialogu.Podrobnosti v angličtině ZDE