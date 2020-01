USA požadují, aby Británie odmítla technologii firmy Huawei

14. 1. 2020

Používat technologii firmy Huawei v sítích 5G v Británii by ohrozilo sdílení výzvědných informací mezi Británií a USA, sdělili vysocí američtí činitelé britským ministrům. Varovali je, že poskytnutí přístupu firmě Huawei do britské sítě 5G by se "rovnalo šílenství".



Toto pozoruhodné nové americké ultimatum prezentoval Británii Trumpův náměstek poradce pro národní bezpečnosti Matt Pottinger. Předložil kontroverzní soubor dokumentů, který varuje, že spoléhání na firmu Huawei a používání její technologie v budoucích telefonních sítích znamená bezpečnostní riziko.





Toto intenzivní a veřejné lobbování ze strany Američanů je problémem pro Borise Johnsona, který má učinit rozhodnutí o firmě Huawei v nejbližší době. Britští bezpečnostní odborníci opakovaně konstatovali, že lze bezpečnostní riziko od firmy Huawei zvládnout.



Šéf britské rozvědky MI5 Andrew Parker řekl o víkendu, že "nemá důvodu si myslet", že by užívání technologie Huawei ohrozilo sdílení výzvědných informací s USA a řekl, že Británie je připravena spolupráci s firmou Huawei schválit.



Toto tvrzení však důrazně odmítl jeden vysoký americký činitel, který řekl: "Kongres dal jasně najevo, že požaduje přehodnocení našeho sdílení výzvědných informací."



Jiný člen americké delegace se vyjářil, že americký prezident doufá, že v této věci nedojde s Británií ke konfliktu, ale dodal "Donald Trump to bedlivě sleduje."



Loni na jaře dala Británie najevo, že dovolí firmě Huawei, aby dodávala pro budoucí sítě 5G technologii, která není klíčová, jako jsou mobilní stožáry a antény, poté, co britská vláda v této věci hlasovala poměrem 5 hlasů pro a 4 proti. To ale nerozptýlilo obavy Washingtonu.



Huawei opakovaně popírá, že ji požádala čínská vláda, aby to své technologie včlenila tajná "zadní vrátka" a dokonce nabídla podpis "dohody vylučující špionáž", avšak Spojené státy trvají na tom, že existuje bezpečnostní riziko.



Američané tvrdí, že čínští špioni, pracující pro čínskou armádu, pracují zároveň pro firmu Huawei a že tato firma "hrála roli" při podpoře koncentračních táborů pro čínské uighurské muslimy.



Podrobnosti v angličtině







