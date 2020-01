Británie: Konzervativní politikové nutili lorda Dubse, aby přestal požadovat ochranu dětských uprchlíků

15. 1. 2020

Lord Alf Dubs však odmítl změnit svůj postoj a toryům zdůraznil, že bude i nadále naléhat, aby zákon o odchodu Británie z EU obsahoval dodatek o povinnosti přijímat dětské uprchlíky.Lord Dubs bojuje za zlepšenou ochranu pro dětské uprchlíky, kteří se octli mimo svou zemi bez rodičů, už od roku 2016. Zdůraznil, že je naprosto ostudné používat dětské uprchlíky jako nástroje pro vydírání při vyjednávání s EU. Charakterizoval rozhodnutí britské vlády zrušit zákonné ustanovení o právu dětských uprchlíků být sloučen s jejich rodinou v Británii za "zradu britského humanitárního postoje".Dubs uvedl, že byl překvapen, že byl pozván k jednání na britské ministerstvo vnitra, ovládané konzervativci. O tom, aby svůj požadavek stáhl, ho tam přesvědčovali 45 minut tři náměstci ministra zahraničí a sedm dalších státních úředníků.Bylo to zjevně vyjádřením obav vlády, že Horní sněmovna příští týden v této věci zrušení tohoto ustanovení odmítne. "Oni vědí dobře, že pro sjednocování dětských uprchlíků s jejich rodinami je v Horní sněmovně obrovská podpora. Mluvil jsem s celou řadou konzervativců a sdělili mi, že nechápou, proč tohle vláda dělá," řekl lord Dubs.Činitelé ministerstva vnitra sdělili Dubsovi, že jeho trvání na ustanovení garantující právo pro dětské uprchlíky být sjednoceni se svými rodinami v Británii "oslabuje vyjednávací pozici Británie". "To znamená, že se snaží vyměnit právo na sjednocování rodin za něco jiného, což je absolutně ostudné," zdůraznil Dubs.Dubs sám přišel do Británie jako dětský uprchlík v rámci Wintonova Kindertransportu, když uprchl z Prahy v roce 1939. Tehdejší vlídné přijetí v Británii ho dále motivuje pro jeho kampaň, zdůraznil. "Británie mi poskytla fantastické příležitosti. Nebyl bych člověkem, kdybych nesympatizoval s mladými lidmi, kteří se snaží najít v Británii domov tak, jak se to podařilo mně."Poslanci Dolní sněmovny minulý týden Dubsův dodatek o dětských uprchlících z dohody o brexitu hlasováním v poměru 348 ku 252 hlasům odstranili. "Je velkým zklamáním, že prvním skutečným aktem Johnsonovy vlády je kopnout tyto děti do zubů," řekl Dubs.Podrobnosti v angličtině ZDE