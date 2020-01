Brazilský ministr kultury používá slovo od slova citace z Goebbelsova projevu

"Země, ve které sloužíme, má zájem pouze o umění oddané vlastenectví"

17. 1. 2020 / Fabiano Golgo







Jednou z prvních věcí, kterou brazilský prezident Jair Bolsonaro udělal, když nastoupil do funkce, bylo zrušení ministerstva kultury. Ale protože to vzbudilo mnoho protestů, nakonec toto ministerstvo obnovil, nicméně s nízkým statusem a nulovým rozpočtem, takže potřebuje přesvědčit ministerstvo cestovního ruchu (!!) aby se s mnistyerstvem kultury podělilo o své finanční prostředky.

Aby toho nebylo málo, Bolsonaro se rozhodl jmenovat do orgánu, který se stará o brazilskou kulturu, radikálního ultrapravicového aktivistu. Roberto Alvim je dramaturg, ale jeho tvorba nebyla nikdy považována za vysokou kvalitu a v uměleckém světě nebyl přijat, což pravděpodobně způsobilo jeho antipatii vůči umělcům brazilského zeitgeistu. Možná proto Alvim v prvních dnech ve své ministerské roli urazil největší dámu brazilského divadla, devadesátiletou herečku Fernandu Montenegrovou, která v roce 1999 získala Oscara za nejlepší herečku ve filmu Central do Brasil. Řekl, že je to "šeredná čarodějnice", a použil o ní další slovo, synonym pro vaginu, které se tu nedá napsat, neboť nepatří k civilizované debatě.

Aby toho nebylo málo, Bolsonaro se rozhodl jmenovat do orgánu, který se stará o brazilskou kulturu, radikálního ultrapravicového aktivistu. Roberto Alvim je dramaturg, ale jeho tvorba nebyla nikdy považována za vysokou kvalitu a v uměleckém světě nebyl přijat, což pravděpodobně způsobilo jeho antipatii vůči umělcům brazilského zeitgeistu. Možná proto Alvim v prvních dnech ve své ministerské roli urazil největší dámu brazilského divadla, devadesátiletou herečku Fernandu Montenegrovou, která v roce 1999 získala Oscara za nejlepší herečku ve filmu Central do Brasil. Řekl, že je to "šeredná čarodějnice", a použil o ní další slovo, synonym pro vaginu, které se tu nedá napsat, neboť nepatří k civilizované debatě.





Ve čtvrtek 16. ledna odvysílal Alvim projev, jímž inauguroval vládní cenu pro umělce. V pozadí projevu hrál Lohengrin od Richarda Wagnera a Alvimova slova byla přesnou citací textu napsaného Goebbelsem v roce 1934 o budoucnosti umění v nacistickém Německu.



Alvim pouze vyměnil slovo „německé“ za „brazilské“. A pokračoval ve čtení Goebbelsovy kompletní řeči o tom, jak si Třetí říše přeje jaké má být umění jeho země. Tato Goebbelsova řeč je otištěna v knize „Joseph Goebbels: Biography“ od německého historika Petera Longericha.



Reakce byla okamžitá a masivní. Umělci, politici, intelektuálové, novináři, všichni začali žádat Bolsonara, aby se okamžitě zbavil toho nestydatého neonacisty. Bolsonaro však celý den odmítal s tím, že prý byl ten projev jen náhodně podobný Goebbelsovu a že samotná slova nebyla nesprávná, protože on sám chce také radikální posun brazilské kultury směrem k patriotismus a pro rodinu.



Teprve poté, co brazilská židovská konfederace zveřejnila prudký protest, se Bolsonaro vzdal a ministra odvolal. Podpora židovské komunity v Brazílii, která je třetí největší židovskou komunitou na této planetě, byla pro Bolsonarovy volby kritická. Evangeličtí křesťané a židé si udržují úzké a silné spojení z důvodů, které může vysvětlit pouze místní brazilská kultura, a pro evangelíky je pravidlem hájit a oslavovat židovskou kulturu. Jsou to věci, které může vysvětlit pouze brazilská synkretistická kultura a bouřlivé vztahy katolické církve s židy. Proto Bolsonarovi na podpoře od početné a vlivné místní židovské komunity zaleží.



V Goebbelsově řeči k divadelním režisérům se snažil mistr propagandy poskytnout umělcům přísnou estetickou orientaci.



Alvim na Facebooku ohledně podobnosti svého projevu s Goebbelsovým uvedl, že „ta pasáž hovoří o hrdinském umění a je hluboce spjata s ambicemi brazilského lidu“. „NA této větě větou není nic špatného,“ dodal.



"Celá řeč byla založena na nacionalistickém ideálu pro brazilské umění a jen došlo ke shodě s obraty v Goebbelsově projevu ... Necitoval jsem ho a nikdy bych to neudělal. Byla to, jak jsem řekl, rétorická náhoda. Ale tato fráze sama o sobě je dokonalá: hrdinství a aspirace lidí. To chceme vidět v našem národním umění,“ pokračoval Alvim.



Je to celé jen další příklad toho, jak se brazilská politika nakazila šílenci a radikály nejhoršího druhu. Máme ministra životního prostředí, které justica odsoudila za poškozování životního prostředí, ministryni lidských práv, která říká, že osobně mluvila s Ježíšem Kristem, a chce, aby dívky nosily jen růžovou barvu a muži modrou, ministra školství, který neumí správně psát portugalsky a věří, že existuje možnost, že Země je plochá a že lidé nikdy nebyli ve skutečnosti na Měsíci, že celá věc byla zrežírována Stanleym Kubrickem.



Pokud si někdo myslí, že Donald Trump je hloupý a ve vládě má spoustu primitivů, nedokáže si představit, do jaké míry je úroveň jejich protějšků v Brazílii ještě nižší.









0