Pozoruhodná proponentka boje proti globálnímu oteplování

19. 1. 2020 / Jan Čulík

"Máme dobré důvody si uvědomit, že nám hrozí další záludné nebezpečí. Je svým způsobem tak ohrožující jako všechna běžnější nebezpečí, na něž jsme zvyklí. Jimiž se mezinárodní diplomacie zabývá už celá staletí. Je to nebezpečí nenapravitelného poškození atmosféry, oceánů, a samotné Země. Ve svém dopadu je to srovnatelné s objevem jak rozštěpit atom. Dopady tohoto problému by mohly být ještě dalekosáhlejší. Důkazy jsou plně k dispozici. K poškozování dochází už teď. Co můžeme my, mezinárodní společenství, proti tomu podniknout?"Je to možná neuvěřitelné, ale toto jsou slova bývalé konzervativní britské premiérky Margaret Thatcherové přednesená v OSN v listopadu 1989. Bylo to 8. listopadu 1989. Schůze Valného shromáždění OSN. OSN identifikovalo globální oteplování jako závažné téma. Většina světových politiků se mu nechtěla věnovat. Výjimkou byla - Margaret Thatcherová.Varování Thatcherové před globálním oteplováním začalo už v roce 1988, v jejím projevu před britskou vědeckou Royal Society. Požadovala už tam razantní akce proti globálnímu oteplování:"Po celé generace jsme předpokládali, že úsilí lidstva povede k tomu, že zásadní rovnováha systémů na této Zemi zůstane stabilní. Avšak je možné, že se všemi těmito obrovskými změnami, k nimž dochází rychle, nárůstem obyvatelstva, intenzivním zemědělstvím, intenzivním užíváním fosilních paliv, toto všechno, soustředěné do tak krátkého období, znamená, že jsme nevědomky zahájili obrovský experiment se samotným systémem této planety."Ekologičtí aktivisté z organizace Greenpeace se zhrozili. Obávali se, že razantní varování Thatcherové před globálním oteplování v době, kdy se skoro ještě žádní politikové k tomuto varování nepřidali, může od kauzy odradit jejich levičáky. Leon Brittain, ministr financí Thatcherové, šílenec, klimaskeptika dodneška bláznívý euroskeptik, Thatcherové z vládního programu vyškrtal jí navrhované razantní programy cílené na boj proti globálnímu oteplování.Ohromující informaci přinesl v pátek pořad rozhlasu BBC v sérii "Green Originals". Audio v angličtině je k dispozici ZDE (je nutná registrace)