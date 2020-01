Putin, kriminální a nekompetentní prezident, je nebezpečím pro své vlastní lidi i pro svět

18. 1. 2020

Nynější nucená rezignace celé ruské vlády, včetně premiéra Dmitrije Medveděva, je Putinův pokus restrukturalizovat svou moc před volbami do ruského parlamentu příští rok. Analytikové poukazují na to, že se Putin začal bát, že Medveděvova nepopularita - je obviňován z korupce - poškozuje i jeho pověst.Putinovy snahy udržet se u moci jsou drsně špatnou zprávou pro Rusko. V jakýchkoliv svobodných volbých by jeho kriminální dědictví ekonomické nekompetence, zneužívání moci a odstudné korupce by způsobilo, že by zmizel beze stopy. Avšak k svobodným volbám v Rusku nedojde, zejména po brutálním potlačení prodemokratických demonstrantů v Moskvě loni v létě. Putin je stále nesnášenlivější vůči jakékoliv formě skutečné či podezřívané opozice.V důsledku Putinovy nekompetentnosti je ekonomika Ruska v děsivém stavu. Přehnaně spoléhá na vývoz energií, chybí jí zahraniční investice a trpí chronickým úprkem kapitálu. Je tomu tak proto, že podniky nemohou v Rusku spoléhat na zákonnost, který by ochraňovala jejich dohody a bránila by pokusům o vydírání, korupci a úplatkářství.Putinův údajně transformativní projekt státních výdajů pro ekonomiku v hodnotě 390 miliard dolarů se neuskutečnil. Už pět let každoročně klesají reálné mzdy a státní důchody jsou obětí škrtů.Zároveň je nad slunce jasné, že se Putin obává politické liberalizace, která by umožnila větší hospodářskou konkurenceschopnost a mezinárodní investice. Naopak se snaží dál omezovat zahraniční vlivy.Západní sankce, uvalené na Rusko po ilegální anexi Krymu, způsobují trvalý úpadek ruské ekonomiky a symbolizují širší záporné rysy trvalého putinismu.Nejenže Putin odmítá opustit Krym, ale aktivně podporuje separatistický konflikt na východní Ukrajině. A tento konflikt je jen menší verzí vražedné katastrofy, kterou páchají ruské jednotky v Sýrii od roku 2016, kde v Idlíbu pokračují zabíjení a masové vyhánění lidí z domovů.Putin se spikl s tureckým předákem Erdoganem a jeho válkou proti prozápadním Kurdům v severovýchodní Sýrii. V poslední době vyslal ruské žoldáky do války v Libyii, kde podpořil vzbouřence bojující proti vládě v Tripolisu, kterou uznává OSN.Putin se snaží destabilizovat Balkán a východní Evropu, rozdělit Evropskou unii, podniká kybernetické útoky proti pobaltským zemím a šíří dezinformační kampaně s cílem ochromit demokratické procesy v Británii a v USA.V Británii se pokusil nechat usmrtit Sergeje a Julii Skripalovy a loni nechal v Berlíně zavraždit čečenského separatistu.Vladimír Putin je muž mnoha tváří: je to machistický patriot, ultrapravicový populista, cynický manipulátor a krutý globální válečný magnát. Jedná v přímém protikladu proti zájmům ruského lidu. Také v přímém protikladu proti západním principům svobody a demokracie.Možnost, že Putin prodlouží svou nihilistickou vládu, je strašný. Putin je tváří nepřítele a je nutno ho za takového uznat.Podrobnosti v angličtině ZDE