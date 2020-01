Zemřel Ivan Passer

18. 1. 2020

Jeden z nejvýznamnějších režisérů české nové vlny šedesátých let Ivan Passer (Intimní osvětlení) zemřel ve věku 86 let. Deník Guardian k tomu publikoval rozsáhlý nekrolog , v němž rekapituluje, že Passer spolupracoval s Milošem Formanem na(1965), na filmu(1967) a natočil svůj brilantní debut(1965).Zatímco Forman se po těžkých začátcích stal hvězdou Hollywoodu, pro Passera byla jeho americká kariéra složitější. Nicméně Passer v USA natočil dvě "mistrovská díla",(1971), citlivý a realistický film o drogách, a film noir(1981). I když tyto filmy patří k jeho nejlepším, jsou temné, přestože v Passerově díle převažuje komedie a satira.Passer vyrostl v Praze za nacistické okupace. Když mu bylo osm let, tatínka poslali do koncentračního tábora. Tři měsíce před maturitou ho za komunismu vyhodili ze střední školy jako "nepřítele státu". Poté, co rok cestoval po Československu, byl přijat ke studiu na FAMU na základě dvou scénářů, které napsal během svých cest. V USA natočil několik filmů.Podrobnosti v angličtině ZDE