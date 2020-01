Srbsko přijme z Řecka 100 uprchlických dětí bez rodičů

20. 1. 2020

Nově jmenovaný řecký alternativní ministr pro imigrační politiku George Koumoutsakos a náměstkyně řeckého ministra práce a sociálních věcí Domna Michailidou se v Aténách setkali se srbským velvyslancem Dušanem Spasojevičem. Jednali o přesunu uprchlických dětí z řeckých táborů do Srbska.Řecko a Srbsko se dohodlo na přesunutí asi jednoho sta dětí bez doprovodu rodičů do Srbska. Výběr provede Národní středisko sociální solidarity a na přesunu dětí do Srbska se budou podílet Vysoké komisařství OSN pro uprchlíky a Mezinárodní organizace pro migraci."Účast Srbska - které dosud není členem Evropské unie - v relokačním programu pro uprchlické děti bez rodičů je začátkem aktivace evropských pro tuto pomoc," řekl Koumoutsakos a dodal, že Srbsko "je tradičním spojencem Řecka a jeho pomoc nám přináší mnohonásobný prospěch."Podrobnosti v angličtině ZDE