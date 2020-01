Johnsonův poradce Cummings: BBC je "smrtelným nepřítelem" Konzervativní strany

22. 1. 2020



Thinktank Dominica Cummingse, hlavního poradce Borise Johnsona, požadoval v roce 2004 "likvidaci BBC v její nynější formě" a doporučil, aby pravice usilovala o ochromení důvěryhodnosti BBC. Charakterizoval BBC jako "smrtelného nepřítele" Konzervativní strany.



Cummings, nynější nejmocnější Johnsonův poradce, byl ředitelem nadace New Frontiers Foundation, která v roce 2004 požadovala zahájení kampaně pro boj proti BBC a vytvoření ekvivalentu americké televize Fox News, která by nebyla omezována předpisy požadující vysílatelovu nestrannost.



Tyto informace přicházejí právě v době, kdy oznámil svůj odchod nynější generální ředitel BBC Tony Hall. Několik konzervativních poslanců nyní požaduje zrušení koncesionářského poplatku BBC.Cummingsova nadace také požadovala zrušení zákazu politické reklamy v televizi. Politikové by měli dostat možnost mluvit v reklamních pauzách ve vysílání přímo k divákům. Měly by také vzniknout "sítě na internetu, které by kriticky hodnotily BBC a poskytovaly informace komerčním soupeřům BBC s cílem ochromit její důvěryhodnost"."Pravice musí dosáhnout tří věcí: 1. ochromení důvěryhodnosti BBC, 2. vytvoření ekvivalentu americké televize Fox News, diskusních rozhlasových stanic a bloggerů, kteří musejí přesunout ohnisko zájmu, 3. zrušení zákazu politické reklamy v televizi.Další návrh, aby konzervativní ministři bojkotovali ranní publicistický pořad rozhlasu BBC Today, byl od doby, kdy se Cummings stal hlavním Johnsonovým poradcem, od konce roku 2019 skutečně realizován.Cummings kritizuje BBC na svém blogu od roku 2013, že prý podporuje členství Británie v Evropské unii, avšak jeho návrhy z roku 2004 šly daleko víc dál. Požadovaly kampaň, která by ochromila důvěryhodnost BBC, a proměnu mediální atmosféry v Británii, aby hlavní prostor dostávaly pravicové názory. Jeho thinktank doporučoval, aby si britští konzervativci uvědomili, že vedou "kulturní válku" a že musejí "aktivně měnit politickou kulturu ve svůj prospěch, během dlouhodobého období a to velkým úsilím."V roce 2004 požadoval Cummigns, aby byl zrušen koncesionářský poplatek pro BBC a aby byl ukončen "smrtící stisk" BBC. "Konzervativci mohou prosperovat pouze v tom případě, pokud bude ochromena pověst nestrannosti BBC tak, jak je nyní v USA ochromována pověst nestrannosti televize CBS, a změnou zákona o politické reklamě v televizi. BBC je odhodlaný propagandista s celistvou ideologií. Platíme za ni. To bychom neměli dělat. Musíme změnit poměry."Cummingsova nadace také požadovala výzkum "nadzvukových bombardérů", zrušení dovozních obchodních cel na nulu, aby se do Británie dováželo levěnší zboží, čímž by rozvojový svět "dostával zisk a ne katastrofu", reformu OSN a těsnější alianci s USA. S Amerikou "musí vzniknout těsnější globální aliance, založená na volném obchodu, společné obraně a jednotkách systémového řízení, schopných udržovat mír a pomáhat při katastrofách".Podrobnosti v angličtině ZDE