Koronavirus: Už je zřejmě nakaženo 100 000 lidí

27. 1. 2020

Po celém světě je zřejmě už nakaženo koronavirem 100 000 lidí, varují experti. Upozornil na to profesor Neil Ferguson, expert na veřejné zdraví na londýnské Imperial College. "V Evropě je v současnosti velké množství čínských turistů. Pokud to Čína dokáže zvládnout, a o tom jsem velmi skeptický, budeme mít i v Británii případy."Čína oznámila, že koronavirem lidé infikují další lidi, i když sami nemají ještě žádné příznaky nemocim tedy v asymptomatické době od jednoho do čtrnácti dnů.Profesor Ferguson modeluje šíření koronaviru pro Světovou zdravotnickou organizaci. Ta odhaduje, že virus má reprodukční schopnost 2,5-3, což znamená, že každá nakažená osoba dál nakazí až tři další."Mým nejlepším odhadem je, že je nyní už asi 100 000 případů. Mohlo by to ale také být 30 000 nebo 200 000. Určitě už byly nakaženy desetitisíce lidí."Většina případů exportovaných do zemí mimo Čínu je mírných, uvedl. To by mohlo znamenat, že se mírné případy šíří více než vážné. Avšak může to znamenat, že pokud země nebude nic podnikat proti šíření mírných případů, v zemi vznikne rezervoár mírných případů, až někdo, kdo je v důsledku špatného zdraví zranitelní, vážně onemocní.Podrobnosti v angličtině ZDE