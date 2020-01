E-shop s dálničními známkami dokončen

27. 1. 2020

Hackathon #ZNAMKAMARADA již tento víkend dospěl do finále.

Praha 27. ledna 2020 – E-shop s dálničními známkami je ve finále. Rozhodný den i čas se podařilo dodržet. Děkujeme všem, kdo se od pátku 18:00 h až do stejného času v neděli podíleli na realizaci a podporovali naši výzvu na sociálních sítích. FerZnamka.cz je řešení, které ukazuje celý ekosystém. Jedno na zelené louce a druhé pomocí „krabicového řešení“. Vznikla tedy dvě řešení pro e-shop a mobilní aplikace. Pro všechna tři řešení fungují chatbot, voicebot a integrace systémů pro automatizované rozeznávání registračních značek.

„Dosáhli jsme finále, účastníci si sáhli na dno. Tímto jim i všem, kdo pomáhali a podporovali nás, děkuji. E-shop FerZnamka.cz je do budoucna připraven pro reálný prodej elektronických dálničních známek. Nyní nákupem podporujete nadační fond Kolečko. Systém je otevřený pro napojení ostatních partnerů – e-shopů, benzinových pump, bankovních aplikací, jako je například George, a dalších – vše pomocí API,“ uvádí Tomáš Vondráček a dodává: „Na otevřenou výzvu pro státní správu reagovali a přišli šéf Pirátů Ivan Bartoš, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, který přebírá ministerstvo dopravy, a pan premiér Andrej Babiš. Tímto děkujeme i jim.“

Technické specifikace:

Systém je otevřený pro napojení ostatních partnerů – e-shopů, benzinových pump, bankovních aplikací, jako je například George – vše pomocí API. V rámci hackathonu jsme vyvinuli dva e-shopy. První je postaven na platformě Kentico EMS. Druhý je single page aplikace v React.js. Máme mobilní aplikaci pro Android i iOS. Pro rozpoznávání registračních značek používáme ALPR (automatizované rozeznávání registračních značek) se statickou kamerou společnosti Camea, které je využíváno k identifikaci vozidel např. při parkování či Policií ČR. Platí se přes platební bránu Global Payments ve spolupráci s Českou spořitelnou na transparentní účet. Podpora pro uživatele je místo robustního zákaznického call centra 24/7 vyřešena pomocí IT, tedy na webech funguje chatbot Rasa, můžete si také zavolat na interaktivní voicebot Vocalls, tel.: +420 228 227 264. Srdcem projektu je centrální systém napsaný v .NET Core, provozovaný na Microsoft Azure Cloud. Jde o bezpečného prostředníka mezi státem a finálním uživatelem. Účetnictví je zajištěno integrací do systémů ABRA. Pro reporting používáme Power BI. Peníze z FerZnamka.cz budou věnovány nadačnímu fondu Kolečko.

Video, jak funguje e-shop připravený pro prodej elektronických dálničních známek, najdete zde .

Tím to začalo… VEŘEJNÁ VÝZVA! Rozhodli jsme se, že příští víkend zorganizujeme veřejný hackathon a celý systém e-shopu na dálniční známky zdarma naprogramujeme, spustíme a v pondělí nabídneme státu za účasti médií! Chceme dokázat, jak absurdní je zadat zakázku za 401 milionů, když to pár schopných lidí dokáže udělat za víkend. Bude to drama! :)) Postupně budu sdílet více informací, až bude jasné, kde se registrovat a jak můžete pomoci. Tato zakázka musí být zlomová, ať už dopadne jakkoliv. Už nikdy se k našim společným penězům nikdo nesmí chovat tak, jak nyní předvádí stát!

Zveřejněná výzva pro státní správu a vedení země. Naší hlavní ambicí je, aby celá akce zůstala neutrální, a zároveň chceme být maximálně otevření. Proto na našem hackathonu neodmítneme žádné politiky ani zaměstnance státní správy. Zájem projevili lidé z týmu Andreje Babiše, Ivana Bartoše a ozývají se další a mně se to těžce balancuje. Nikdo není vyloučen, všichni jsou vítáni. Rád bych zde přivítal i nového pana ministra dopravy Havlíčka, aby se mohl podívat na naše řešení. Pokud Vás zajímá spíš proces, přijďte v sobotu, pokud chcete mít naději, že už uvidíte i nějaký výsledek, zkuste neděli. Budeme připraveni se Vám věnovat.

Tomáš Vondráček (44), majitel české pobočky reklamní agentury WMC Grey a digitální agentury Actum. LinkedIn.