Invalida v Británii zemřel hladem poté, co mu ministerstvo sociálních věcí zrušilo sociální dávky

29. 1. 2020





Poslanci a aktivisté požadují nezávislé vyšetřování, poté, co vyšlo najevo, že invalida s dlouhou historií duševních chorob zemřel hladem poté, co mu pracovníci sociálních služeb zrušili jeho podporu v nezaměstnanosti a jeho státní sociální dotaci na bydlení.



Errol Graham, sedmapadesátiletý dědeček a v mládí nadšený amatérský fotbalista, vážil pouhých 28,5 kilogramů, když nalezli jeho vyzáblé tělo exekutoři, kteří rozbili jeho venkovní dveře s cílem vystěhovat ho z bytu za neplacení činže.



Koronerova zpráva o této tragedii zjistila, že Graham, který trpěl vážnými úzkostmi znemožňující mu styk s lidmi se odřízl od svých příbuzných i přátel a zemřel hladem. Když byl nalezen ve svém bytě v Nottinghamu, byla tam vypnutá dodávka plynu i elektřiny. V bytě nebylo žádné jídlo kromě dvou čtyři roky starých rybích konzerv.Grahamovi příbuzní tento týden obvinili ministerstvo práce a sociálních věcí z jeho smrti, k níž došlo v červnu 2018. Zdůraznili, že to byl vysoce zranitelný člověk kdyby mu nebyla zrušena sociálmní podpora, "byl by sice stále nemocen, ale byl by naživu."Grahamův případ přednesla v pondělí v Dolní sněmovně labouristická poslankyně Debbie Abrahamsová. Konstatovala, že případy zranitelných občanů jako Errol Graham, kteří zemřeli, poté, co jim ministerstvo zrušilo sociální podporu, jsou znepokojující.Grahamův případ připomíná případ dvaačtyřicetileté zranitelné ženy ze Stocktonu, která v roce 2017 spáchala sebevraždu poté, co jí ministerstvo práce a sociálních věcí zrušilo část jejích sociálních dávek, protože se nedostavila k testu, který měl hodnotit, zda je způsobilá k práci. Ukázalo se, že se nedostavila, protože tou dobou byla v nemocnici se zápalem plic.Loni vyšetřovalo ministerstvo případ čtyřiašedesátiletého Stephena Smithe z Liverpoolu, jemuž byla v roce 2017 odepřena sociální podpora navzdory jeho četným ochromujícím nemocem. Smith zemřel loni v dubnu.Podrobnosti v angličtině ZDE