Donald Tusk: Brusel by vstup Skotska do EU přijal "s nadšením"

2. 2. 2020

Here we go... Brussels “would be enthusiastic” if an independent Scotland sought to rejoin the EU, former European Council President Donald Tusk said Sunday. https://t.co/c9t1LDBd5d

"Emocionálně nemám pochyb, že všichni budou tady v Bruselu nadšení, i šíře v Evropě, ale stále ještě máme smlouvy a formality. Ale jestliže se mě ptáte na naše emoce, máme ryzí pocit. Myslím, že se setkáte jedině s empatií."



Skotsko hlasovalo v červnu 2016 62 procenty svých voličů pro setrvání v EU a při všech následných volbách dalo více než 70 procentní podporu stranám, které podporovaly druhé referendum o brexitu nebo zrušení brexitu.



Organizace pro průzkum veřejného mínění YouGov zjistila minulý týden, že po vyloučení odpovědí těch, kteří "neví", podporuje nyní ve Skotsku jeho nezávislost 51 procent voličů. Skotská premiérka Nicola Sturgeon zamýšlí posílit podporu pro nové referendum o nezávislosti Skotska sérii strategických dokumentů, které vysvětlí strategii pro získání nezávislosti. Mají být zveřejněny v létě 2020.



Skotská rada odborového svazu pracovníků ve veřejném sektoru Unison v sobotu hlasovala pro podporu druhého referenda o skotské nezávislosti.



Tusk dodal, že pokud by se Skotsko stalo nezávislou zemí a usilovalo o vstup do EU, muselo by řešit podstatné právní problémy. Vadí také diplomatická konvence nezasahování do vnitřních záležitostí zemí.



Vláda Nicoly Sturgeonové plánuje schválit takové zákony, které by zajistily, že Skotsko se bude plně přidržovat norem Evropské unie, aby mohlo být přijato do EU co nejdříve.



Je to další oblast konfliktu mezi Sturgeonovou a Johnsonem, který chce zrušit dodržování norem EU.



K nedořešeným problémům Sturgeonové patří, jakou měnu by nezávislé Skotsko používalo, jak by se řešila hranice mezi Skotskem a Anglií, vzhledem k tomu, že 60 procent skotského vývozu směřuje do Anglie, a rozpočtový deficit, který nyní "dosahuje 7,2 procent".









Skotští nacionalisté vysvětlují ZDE , že deficit nad tři procenta HDP by nebyl překážkou vstupu do EU a že nemají deficit, ale rozpočtový přebytek. Kromě toho upozorňují, že dokud nevznikne nezávislost Skotska, nebudou moci realizovat řádnou prorůstovou ekonomickou politiku, protože jim v tom brání Londýn.