Šance volit vítěze a šance volit levici

30. 1. 2020 / Boris Cvek

Konečně realistický pohled na volby, konečně konec řečí o programech, o tom, jaké zlo je nepřítel, o morální povinnosti voličů. Máme tu konečně realistickou psychologii: lidi se spojí, přidají, nakupí za možným vítězem. To je důvod, proč ČSSD a ODS mívaly nad 30% v polarizované soutěži, kde jen jedna z těchto stran mohla bát vítězem.

Nicméně realistický pohled vyžaduje ještě jeden krok: žádný subjekt, který by mohl sjednotit Babišovy odpůrce (na způsob třeba Macrona), neexistuje, a spojení současných pravicových demokratických stran je prostě nemožné a bylo by, kdyby bylo možné, kontraproduktivní. Žasnu, že realista Pithart tohle nevidí. Navíc Babišovi voliči by nevolili případného vítěze, pokud by byl vpravo. Naopak jako za Topolánka a Paroubka se semknou a aktivizují kolem protipólu pravice, tedy kolem Babiše.

Petr Pithart, kdyby chtěl uvažovat realisticky, byl měl říci: pokud chcete, aby Babiš padl, musíte mít levicovou stranu, která půjde proti němu a vezme mu jeho voliče. Klidně by pak mohla vzniknout koalice této strany s piráty a nahradit Babiše u moci, aniž by piráti nebo hypotetická antibabišovská levice vyhráli volby.

Jak porazit Babiše? Pithart: Dát voličům šanci volit vítěze. Bez oběti to nepůjde

https://nazory.aktualne.cz/jak-porazit-babise-pithart-dat-volicum-sanci-volit-viteze