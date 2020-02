Hlavní tajemník britského ministerstva financí: Obchodní dohodu s EU nepotřebujeme

3. 2. 2020

UK top trade partners (exports) in 2018:



EU 🇪🇺£291bn

United States 🇺🇸 £50.4bn

China 🇨🇳 £21.4bn

Turkey £10.6bn

Hong Kong 🇭🇰 £7.9bn

UAE 🇦🇪 £7.8bn

Japan 🇯🇵 £6.5bn

South Korea 🇰🇷 £6bn

Canada 🇨🇦 £5.6bn

Singapore 🇸🇬 £5.2bn

India 🇮🇳 £5bn

Australia 🇦🇺 £4.5bn



Spot the problem. — Peter McGahan (@peter_mcgahan) January 29, 2020

Day 3 in the Big Brexit Household. Number 10 refuses to allow some sketch writers to Boris Johnson event while letting in others. Oh Brave New World... — John Crace (@JohnJCrace) February 3, 2020

Británie obchodní dohodu s Evropskou unií nepotřebuje, řekl v pondělí v televizi Rishi Sunak, Johnsonův hlavní tajemník britského ministerstva financí. A máme se dívat do budoucnosti optimisticky.Zde je přehled britského vývozu za rok 2018:Downing Street v pondělí dopoledne vydala citace z Johnsonova pondělního večerního projevu. Británie nebude dodržovat evropské normy, bude mít vlastní "vysoké" normy. Británie chce uzavřít s EU obchodní dohodu kanadského stylu (ta trvala vyjednat více než sedm let, problém je, že Británie je na rozdíl od Kanady pouhých 40 km od Evropy a s takovou dohodou může být ohrožením norem evropského trhu, zatímco Kanada ve vzdálenosti tisíců kilometrů ne). Johnson odmítá názor, že nemít dohodu s EU je totéž jako "vypadnout z EU bez dohody". "Můžeme mít dohodu, jakou má Austrálie." Potíž je, že Austrálie s EU žádnou obchodní dohodu nemá.Johnson je mistrem lhaní a manipulace jazyka.Satirický komentátor deníku Guardian John Crace informuje, že mu byl zakázán přístup do místnosti, v níž v pondělí večer Johnson přednese svůj projev. Také prý reportérům z BBC:

Automobilka Nissan varovala, že její továrna v severoanglickém Sunderlandu bude ohrožena spolu s dalšími jejími evropskými továrnami, pokud Británie nezajistí bezcelní přístup na evropské trhy. Mluvčí Nissanu konstatoval v pondělí: "Modelovali jsme všechny možné dopady brexitu a faktem zůstává, že v případě zavedení cel podle Světové organizace pro obchod nejsou žádné naše provozy v Evropě udržitelné. Chceme, aby náš tým více než 7000 lidí, které zaměstnáváme v Británii, měl co nejlepší možnost budoucího úspěchu, a proto i nadále naléháme na Británii i EU, aby zajistily vzájemně prospěšný obchod."



Sunderland je největší britská automobilka. Zaměstnává 6000 lidí.



Firma Nissan popřela pondělní zprávu deníku Financial Times, že by v případě tvrdého brexitu Nissan zrušil své provozy v EU a soustředil se jen na výrobu automobilů v Británii. ZDE