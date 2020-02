Annegret Kramp-Karrenbauer odchází z vedení CDU

10. 2. 2020





Annegret Kramp-Karrenbauer, politička, která se měla stát dezignovanou nástupnicí Angely Merkelové, oznámila, že nebude kandidovat příští rok ve federálních volbách na německou kancléřku a plánuje odstoupit z funkce šéfky CDU. Tato překvapivá informace byla zveřejněna uprostřed velkého konfliktu ohledně postoje CDU vůči ultrapravici, poté, co delegáti CDU ve východním Německu porušili zákaz vedení strany spolupracovat s ultrapravicovou stranou AfD.

Annegret Kramp-Karrenbauer, 57, vyhrála soutěž o to, kdo se má stát nástupcem Merkelové jaké šéfka CDU v prosinci 2018. Očekávalo se, že to bude kandidátka, která bude nejpravděpodobněji sledovat centristický kurs Merkelové.Avšak "AKK", jak je známá v německých médiích, se nepodařilo vybudovat si jasnější profil. Objevily se pochybnosti o jejích schopnostech zvládnout stále rozhádanější CDU, když minulý týden politikové z CDU v Durynsku hlasovali s AfD pro odstranění zemského premiéra Bodo Ramelowa z levicové strany Die Linke.Neobvyklý zásah Merkelové do tohoto konfliktu - Merkelová se vyjádřila, že je neodpustitelné, aby demokratické strany získávaly většinu za podpory AfD, zdůraznila absenci autority Kramp-Karrenbauerové. Její autorita byla dále oslabena tím, že durynská pobočka CDU odmítla její požadavek, aby byl rozpuštěn zemský parlament a byly uspořádány nové volby.V pondělí informoval Der Spiegel, že Kramp-Karrenbauerová citovala nejasný postoj některých lidí v její straně vůči AfD a straně Die Linke jako důvod pro její rezignaci. Kramp-Karrenbauerová zdůraznila, že je proti spolupráci s oběma těmito stranami.Uprázdnění funkce šéfa CDU, nejmocnější strany v Německu od roku 1945m vyvolává debatu o směru Německa v období po odchodu Merkelové.Podrobnosti v angličtině ZDE