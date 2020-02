Brexit je krize, ne příležitost. Ale poznáme to příliš pozdě

10. 2. 2020

Někteří potrhlí šílenci v České republice se nehorázně radují nad "tím, že Británie znovu získala brexitem nezávislost". Ekonomičtí odborníci jejich nadšení nesdílejí. (JČ)



Jazyk brexitérů se pomalu proměňuje z optimismu v realismus, avšak vědomí toho, co Británii čeká, se probouzí příliš pomalu, varuje William Keegan.



Ve svém projevu při přijímání Ceny Olafa Palmeho ve Stockholmu řekl anglický autor detektivních thrillerů John Le Carré, že nejšpinavějším trikem brexitérů bylo udělat z Evropy nepřítele. Le Carré dodal: Avšak neobviňujme konzervativce z jejich vítězství. Byla to Labouristická strana Jeremyho Corbyna, se svou absencí jakékoliv strategie ohledně brexitu, se svým antisemitismem a marxismem-leninismem studentské úrovně, která odcizila tradiční labouristické voliče a způsobila, že neměli kam jít."

Labouristé prohráli, protože měli katastrofální vedení a vládne nebezpečí, že se z toho vůbec nepoučili dodneška.Avšak obě strany zradily britské voliče. Labouristé svým katastrofálně nekompetentním vedením kdysi velkého hnutí, konzervativci v důsledku své politiky škrtů provozované od roku 2010, který byla zbytečná, chybně koncipovaná a zemi děsivě poškodila.Labouristé měli být k dispozici, aby ty škody napravili. Avšak odešli ze scény a dlouho se asi nevrátí.Zůstáváme tedy v rukou katastrofálně podvodné a nekompetentní Konzervativní strany.Řekněme to otevřeně: Která normální vláda by se rozloučila s více než 70 výhodnými mezinárodními obchodními dohodami (které Británie měla v rámci EU) a rozhodla se, že začne úplně znovu, tentokrát z oslabené pozice už ne bloku s 500 miliony obyvateli, ale jen středně velké země s 60 miliony obyvatel?Znovu: která normální vláda by se rozhodla zrušit volné bezcelní plynutí zboží mezi Británií a EU, které s úzkostlivou pečlivostí vyjednala Margaret Thatcherová, a riskovala fronty na celnicích a zbytečný chaos? Odpověď: tatáž, dnešní britská vláda.Tón této brexitérské vlády se však mění. Už přestala tvrdit, že brexit je "plný nových příležitostí". Dnes říká, že "brexit je problém, který je nutno zvládnout".Boris Johnson nechce nadále dodržova regulační systém Evropské unie. EU však na něm bude trvat.Lidé se postupně probudí vůči absurditě brexitu, protože začnou pociťovat nejrůznějšími způsoby jeho důsledky. Ale to už bude pozdě.Podrobnosti v angličtině ZDE