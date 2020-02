Z východního Německa přichází znepokojující ozvěna Výmarské republiky

11. 2. 2020





V Durynsku se mainstreamové strany spojily s ultrapravicovou AfD. Reakce byla zuřivá a chaotická



Dnešní Německo není Výmarská republika. Avšak mnoho Němců nyní činí paralely mezi nedávným politickým zemětřesením a jedním z nejčernějších okamžiků v jejich historii.



Minulou středu, poprvé od druhé světové války, byl zvolen v Durynsku zemský premiér za podpory ultrapravicové strany - AfD. Tím byl zlikvidován cordon sanitaire, který po dlouhá léta bránil hlavním stranám ve spolupráci s ultrapravicovými politiky. Ve východoněmecké zemi Durynsko byl zvolen málo známý politik z liberální Strany svobodných demokratů (FDP) Thomas Kemmerich, porazil existujícího zemského premiéra Boda Ramelowa ze strany Die Linke jediným hlasem. Výsledek umožnila tichá zemská aliance politiků z FDP, středopravicové CDU a ultrapravicové AfD, píše James Angelos.

Reakce po celém Německu byla okamžitá a zuřivá. Německá kancléřka Angela Merkelováý to hlasování odsoudila, nazvala ho "neodpustitelným" a v sobotu vyhodila z funkce Christiana Hirteho, vládního komisaře pro východní Německo, poté, co Kemerichovi blahopřál ke zvolení.Rychle se vynořila srovnání se způsobem, jímž se dostal k moci Adolf Hitler. Ramelow zveřejnil na Twitteru citát z Hitlera, který vítá raný volební úspěch nacistické strany v Durynsku a raduje se nad tím, že vládnoucí strany v Durynsku "nebyly schopny utvořit většinu bez naší účasti". Součástí tweetu, který varoval před podobností situace, byla fotografie tehdejšího německého prezidenta Hindenburga, který si potřásá rukou s Hitlerem. Vedle byla fotografie Kemmericha, který si potřásá rukou s Björnem Höckem, šéfem AfD v Durynsku, politikem tak ultrapravicovým, že loni soud rozhodl, že se mu smí říkat "fašista".Analogie byla nedokonalá, avšak určité paralely s Výmarskou republikou rezonují. Během vzestupu k moci Hitlerovi pomáhali konzervativci, kteří si mysleli, že ho mohou použít k udržení svého klesajícího vlivu. V Durynsku minulý týden spolupracovala CDU Merkelové se stranou AfD s cílem posílit svou klesající moc.V sobotu, pod extremním veřejným nátlakem, Kemmerich rezignoval. Situace je nyní chaotická. Mainstreamové strany - především, CDU - jsou rozhádané a nevědí, co dál si počít v Durynsku a co si počít se svou klesající volební podporou. V pondělí odstoupila Annegret Kramp-Karrenbauer, politička, kterou si Merkelová vybrala jaké svého nástupce. Už tak oslabená velká koalice - především křesťanských a sociálních demokratů - v Německu, byla oslabena ještě více.Pro AfD bylo Durynsko obrovským strategickým úspěchem: příkladem, jak konkrétně prosadit svou omezenou politickou moc a ochromit německou demokracii. Chaos přicházející z Durynska sílí už dlouhé měsíce. Ve volbách v Durynsku loni v říjnu podpora pro CDU a SPD drasticky poklesla. Strana Die Linke, následnice bývalé východoněmecké komunistické strany, tam získala 31 procent voličských hlasů. Avšak zároveň výrazně posílila i ultrapravicová AfD. Umístila se na druhém místě s 23,4 procenty hlasů. Výsledek - drsná ilustrace rozštěpení německé politiky -téměř znemožnil vytvoření zemské vlády v Durynsku.Velkým skandálem je, že AfD získává tolik voličů především na území bývalé NDR. Jak mohou mainstreamové strany získat zpět své voliče od AfD, aniž by začaly opakovat její rétoriku? Málokteří němečtí politikové jsou schopni na tuto otázku odpovědět - a ani si ji nekladou.Mezitím AfD využívá ke svému prospěchu snah mainstreamových stran ji izolovat. Je možné, že se v Durynsku budou konat nové volby. AfD dokáže velmi schopně využívat chaosu ve svůj prospěch. Málokdo bude překvapen, pokud podpora pro AfD vzroste. To, co se stalo v Durynsku, může být znepokojující předpovědí toho, co se chystá.Podrobnosti v angličtině ZDE