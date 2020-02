Prestižní nezisková společnost pro boj s rakovinou v Dánsku se ujala klinického testování antabusu

13. 2. 2020 / Boris Cvek

Důležité je, že v tom textu se reflektuje, že antabus je lék, který není možné dostat do kliniky standardní cestou, tedy přes komerční klinické testy. Musí se ho ujmout někdo, kdo působí na nekomerční, neziskové bázi – a Danish Cancer Society se právě proto k antabusu hlásí, rozhodla se ho ujmout. Je logické, že právě společnosti jako Danish Cancer Society mají dělat tuhle práci. Co naše Liga proti rakovině?

V textu je také zmíněno, že ukáže-li se, že antabus opravdu dokáže aspoň některým pacientům s uvedenými rakovinami pomoci, bude velmi snadné a rychlé dostat ho do běžné klinické praxe, protože je to lék, který už je desítky let používán napříč světem proti alkoholismu.

Také se tam nezapomíná na to, že jde o lék levný. Podle mých odhadů v současných cenách antabusu v českých lékárnách by roční léčba jednoho pacienta při jedné tabletě (400 mg) denně stála v jednotkách tisíc korun českých. Danish Cancer Society kromě toho zdůrazňuje, že v případě úspěchu zmíněných klinických testů dojde k dalším klinickým testům antabusu pro léčbu jiných rakovin. Vychází přitom z našeho výzkumu, který byl publikován koncem roku 2017 v časopise Nature a v němž jsme přesvědčivě ukázali, jak epidemiologicky (tento výzkum byl realizován právě v Dánsku a ukázal, že alkoholici zejména s metastazujícími rakovinami mají lepší prognózu, pokud antabus nevysadí v době onkologické diagnózy), tak na buňkách a zvířatech, že schopnost antabusu potlačovat nádory je velmi široká pro různé druhy rakovin (např. v našem článku v Nature jsou publikovány přesvědčivé výsledky z myšího modelu mnohočetného myelomu).

Je přitom jasné a je to nutné zdůraznit, že ani epidemiologické, ani laboratorní výzkumu nemohou prokázat, že antabus skutečně léčí tu či onu rakovinu. K tomu je zapotřebí právě klinických testů, kdy antabus berou pacienti a sleduje se jejich stav. Jenže klinické testy antabusu nelze provést standardním, tedy komerčním, způsobem, protože na nich nelze vydělat. Ten, kdo by prosazením antabusu vydělal, by byli „jen“ pacienti a stát, který by tak ušetřil peníze za onkologickou léčbu.

Opakuji to v České republice stále dokola už téměř deset let. Mohli jsme mít dávno světový primát v této oblasti. Kdy se podobné klinické testy v zájmu českých pacientů i v zájmu snížení nákladů na české zdravotnictví rozjedou také v České republice?



Odkaz na článek na stránkách Danish Cancer Society.