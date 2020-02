Boris Johnson sdělil BBC že koncesionářský poplatek, jímž je financována BBC, televize i rozhlas, bude zrušen. Znamená to konec rozhlasu a televize BBC a zřejmě jejich nahrazení ultrapravicovou propagandou a la americké Fox News.

Johnson zahajuje plánovité útoky proti všem, kdo by mohli zpochybnit jeho totalitní moc: proti ministrům, kteří mu nelezou otevřeně kamsi, proti novinářům, proti soudcům, proti nezávislému soudnictví, proti BBC. Občan, který potřebuje od britského státu ochranu, má za Johnsona problém.

When the BBC has gone you'll miss it. The only people willing on its destruction are the latter day vandals, the morons and the billionaire tycoons who will benefit from its disappearance. https://t.co/cKV4Ng9LDt