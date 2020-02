Je ta cena odpovídající? (Ne-li sladká? A taky kdy „zdravější“ produkt?)

17. 2. 2020 / Miloš Dokulil

Ne že by všechno vždycky souviselo automaticky se vším. To by se člověk ani nedokázal zorientovat ani na tom místě, kde zrovna je. I když se nejednou kategoricky – a málem všeobecně – tvrdí opak. (I takto stojí za to si občas připomenout, že někdy tvrdíme neprůkazné souvislosti, aniž hnou brvou obě strany takto iniciovaného dialogu, anebo zrovna uvažující člověk sám v sobě. A kupodivu i „skoro naopak“: některé jevy k sobě přiřazujeme lineárně tak, jako kdyby charakteristickou dominantou vždy bylo, že z Á plyne pokaždé Bé; ne že by to mohla být taky někdy náhoda a jindy třeba Cé. Ve všech zrovna zmíněných alternativách jsme mimo hudbu a její možnou další všehochuť! Neboť to bychom asi měli zvažovat, kde se nám teď v té půltónové posloupnosti ztratilo Há…)

Leč neodbíhejme hned dál do abstraktních nebo ne zrovna moc „hudebních“ úvah.