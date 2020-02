Mezitím v Absurdistánu 117:

Revoluce v polské onkologii - modlete se!

17. 2. 2020 / Tomasz Oryński

Konečně, dlouho očekávaná revoluce polské ontologie! Poté, co Senát odmítl plán strany Právo a spravedlnost nalít téměř 2 miliardy zlotých (12 miliard Kč) do státní televize TVP - propagandistické mašinérie této strany, zákon se vrátil do Sejmu, do dolní komory parlamentu. Opozice navrhla, aby byly ty peníze investovány do polské onkologie.



