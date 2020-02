Churchill po 2. světové válce předložil první návrh Evropské unie

19. 2. 2020

Ačkoliv v průběhu let byla předložena různá pojetí politicky jednotnější Evropy, většinou byla idealistická a akademická; jen málo praktických politiků předložilo podobnou vizi - a žádný s postavením srovnatelným s Winstonem Churchillem, napsal Sean O'Grady.

Nicméně v projevu z Curychu v roce 1946 Churchill udělal přesně tohle, a to v termínech, před nimiž by se ještě i dnešní euroskeptici propadli hanbou. V neposlední řadě kvůli tomu, jak lacině se dovolávají jeho památky a reputace. Pouhý rok po skončení války Churchill sdělil svému překvapenému obecenstvu: "Pokud by byla Evropa jednou sjednocena ve sdílení svého společného dědictví, neexistovaly by meze pro štěstí, prosperitu a slávu, již se dnes těší tři nebo čtyři sta milionů jejích obyvatel."

