BBC: "Zavřete hermeticky hranice! Už to stačilo!"

21. 2. 2020

Zajímavé, co říkáte. 68 milionů lidí dnes žije v Anglii a stále to stoupá. Kdy si myslíte, že už toho tahle země bude mít dost? Měli bychom uzavřít hranice, hermeticky, totálně uzavřít hranice, protože jsme se dostali do situace, že nemáme žádné školství, nemáme infrastrukturu, už to stačilo! Potápíme se! Přece někdo musí mít selský rozum a říct! KONEC! Do týhle země přichází vlna lidí, kteří neumějí anglicky, já jsem sem přijela z Londýna, když jdete do nemocnice, máte tam všude nápisy v různých jazycích. Kolik to stojí? Kolik to stojí za ty tlumočníky? Promiňte, paní, kolik že to stojí za ty tlumočníky? Já jsem byla minulý týden v nemocnici, tlumočník se nedostavil pro lidi, kteří neumějí anglicky, a všichni ti radiologové tam stáli a nedělali nic. Žádná země tohle nedovoluje. Žádná země nedovoluje tuhle turistiku, aby voni si sem přijeli, přiletíte si sem, dostanete všechno zadarmo, můžete si tady rodit děti, klidně všechno dostanete zadarmo. Proč tam nemají v té nemocnici pokladny, kde musíte platit? Jako je to ve všech ostatních zemích světa. V Americe by vás do nemocnice zadarmo nepustili!Pod tím: Zaměstnanci britského zdravotnictví:Reportér: Kdo hlasoval pro brexit? (Všichni penzisti zvednou ruce.)Kavárna dnes dopoledne ve Stratfordu upon Avon. Velmi se jim líbí, že vláda oznámila uzavření hranic.Penzistka: "Měli by to vyzkoušet a jestli to nebude fungovat, můžou vpustit do země pár lidí. Měli bychom být víc jako Austrálie. Kde musíte umět anglicky a mít zaměstnání. A nedostanete sociální dávky. Sociální dávky nedostanete!"Penzistka: "Máme lidi ve vlastní zemi, kteří potřebují práci."Reportér: Obsluhují je mladé servírky z Bulharska. Které si nemyslí, že po jejich odchodu jejich práci nahradí místní lidi.Martina Veličková: "Nemyslím si, že Angličané budou chtít pracovat v obchodě. Pracujeme tady v restauraci a všichni jsme cizinci. Žádní Angličané tohle dělat nechtějí."