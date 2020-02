EU vyžaduje, aby Británie zakázala dovoz amerických chlórovaných kuřat

25. 2. 2020

Má-li dojít k obchodní dohodě mezi Evropskou unií a Británií, Británie nesmí povolit dovoz chlórovaných kuřat z USA. Má to ochránit evropský vývoz masa a tvoří to překážku možné obchodní dohodě Británie s Donaldem Trumpem. Ta je ohrožena i tím, že Boris Johnson nařídil svým vyjednavačům, aby se vyhnuli už schválené povinnosti zavést celní kontroly mezi hlavním britským ostrovem a Severním Irskem. Nedodržení této dohody by bylo porušením dohody z Velkého pátku z roku 1998 o ukončení terorismu v Severním Irsku a americký Kongres, který velmi podporuje Irsko, by blokoval jakékoliv obchodní vyjednávání s Británií.

Francie doporučiála, aby byla do vyjednávacího mandátu pro případnou obchodní dohodu EU s Británií, která má být uzavřena do konce roku 2020, včleněna klauzule o dodržování "zdravotní a sanitární kvality v sektoru potravin a zemědělství".O víkendu odmítl George Eustace, nový Johnsonův "ministr životního prostředí", garantovat, že Británie nedovolí dovoz amerických kuřat, omývaných v roztoku chlóru. Eustaceův postoj vyvolal znepokojení britské Národní farmářské unie, která požaduje, aby jiné země "obchodovaly s Británií na základě našich podmínek". Britští farmáři se obávají, že likvidace zdravotních a sanitárních předpisů EU povede k tomu, že se do Británie budou dovážet levné, nekvalitní potraviny, což povede ke kolapsu britského zemědělství.EU nyní požaduje, aby se Británie přidržovala předpisů Evropské unie. Má to být podmínkou jakékoliv případné obchodní dohody mezi Británií a EU. Johnson to zuřivě odmítá a chce předpisy Evropské unie v Británii zrušit.Podrobnosti v angličtině ZDE