V Brazílii probíhá puč - Bolsonaro vyzval obyvatelstvo, aby vyšlo do ulic proti parlamentu

26. 2. 2020 / Fabiano Golgo





V Brazílii probíhá ústavní puč. Prezident Jair Bolsonaro apeloval na obyvatele, aby vyšli do ulic a protestovali proti Kongresu a Nejvyššímu soudu! Bývalý brazilský prezident Fernando Henrique Cardoso: Brazílie se octla v ústavní krizi



Prostřednictvím aplikace WhatsApp vyzval extremně pravicový brazilský prezident Jair Bolsonaro své stoupence a spojence, aby 15. března vyšli do ulic a protestovali proti Kongresu a Nejvyššímu soudu. Text transparentu, který sdílel, zní:



"15. března - Vyjděme hromadně do ulic! Generálové čekají na rozkazy od obyvatelstva. Pryč s Maiou (předseda dolní komory parlamentu) a Alcolumbrem (předseda Senátu). Toto bude shromáždění pro všechna vlastenecká hnutí a konzervativce."

"Musíme Bolsonara zastavit! Basta! Demokratické síly této země se teď musejí sjednotit. Teď! Spojení sil proti této autoritářské moci je naléhavé. Buď obhájíme demokracii teď anebo brzo už nebudeme mít co bránit. Protože on nehledá řešení pro vážné problémy naší země, protože má pocit, že je sám, izolovaný a zranitelný. Z toho důvodu Bolsonaro požaduje to, čeho jsme se všichni báli: autoritářský čin proti samotné demokracii!"







* * *





Zde je jedno z videí, které Bolsonaro sdílel s 35 miliony svých stoupenců. Jsou v něm výroky jako "Proč čekat a proč nepřevzít Brazílii zpět do našich rukou?" "Bolsonaro nám téměř obětoval svůj život [je to zmínka o útoku nožem, který Bolsonaro utrpěl během kampaně], nyní je načase, abychom mu pomohli převzít kontrolu". "Vezměme si zpět svou zemi!" "Náš prezident je křesťan, vlastenec, je schopný, spravedlivý a nezkorumpovatelný, trpí za nás!" "Pokud jsi vlastenec, vyjdi do ulic hájit našeho prezidenta!"







Uprostřed transparentu jsou fotografie viceprezidenta generála Hamiltona Mourão a Bolsonarova tiskového tajemníka generála AugustoHeleno, který se minulý týden vyjádřil na prozrazeném videu, že Kongres prezidenta vydírá. Ten by mu měl vnutit svou moc, aby splnil očekávání obyvatelstva.Bývalý prezident, sociolog a profesor ze Sorbonny Fernando Henrique Cardoso, známý jako FHC, uspořádal krizovou tiskovou konferenci, kde vehementně protestoval proti tomu, co charakterizoval jako zjevný pokus o státní převrat:"Octli jsme se uprostřed nesmírně vážné ústavní krize. Je načase křičet, dokud ještě můžeme. Naše hlasy teď budou umlčeny. Toto je nejvážnější a nejvíce život ohrožující situace, jakou naše země zažila od roku 1964."Předseda dolní komory parlamentu Rodrigo Maia prohlásil, že je ohromen a nemá slov. Dodal, že je nyní jasné, že brazilskou vládu uchvátili "radikálové s nedemokratickými ideologiemi". Předseda Senátů David Alcolumbre řekl, že prezident právě vyhlásil válku demokracii.Prezident Komory právníků Brazílie Felipe Santa Cruz, smrti jehož otce umučením za vojenské diktatury (1964-1985) se loni Bolsonaro posmíval, požádal Kongres, aby okamžitě zahájil proceduru impeachmentu podle ústavního článku 8S, který prezidentu zakazuje jednat proti demokracii.Poslankyně Kongresu Carla Zambelli, jedna z nejzuřivějších Bolsonarových stoupenců, prezidenta hájila s tím, že byl zvolen proto, aby vládl, ne proto, aby poslouchal parlament. Že Kongres musí dělat to, co chce prezident, protože to je přání lidu. Že žijeme v neobvyklé situaci, kdy si voliči přejí silné vůdce s centralizovanou mocí a menším mocí pro parlamenty.Armádní generál Carlos Alberto Santos Cruz, první Bolsonarův šéf štábu, který však z vlády odešel, protože nesouhlasil se zrušením ochrany pro Amazonie a její domorodé obyvatele, pozval novináře, aby jim sdělil, že je Brazílie ve vážném nebezpečí, že prezident se snaží zkoumat teplotu vody, zda do ní může skočit. Označil Bolsonarovu výzvu k demonstraci za "nejen neodpovědnou, ale groteskní" a žádal média a demokratické instituce, aby reagovaly hlasitě a pevně a postavily se proti nedemokratickým silám, které povzbuzuje ten člověk, který má být hlavním ochráncem našeho demokratického systému.Šéf opozice, federální poslanec Alexandre Molan, zdůraznil: