Sýrie: Konec Asadovy ofenzívy

2. 3. 2020 / Karel Dolejší

NEW - Images have emerged today showing the #Turkey command HQ, near the frontline in #Saraqeb , which was hit overnight. #Russia jets ended up hitting the facility with 1.5 ton "demolition" munitions," leaving nearly 100 casualties. pic.twitter.com/4FHaoaHExI

Turecko nyní konečně jedná přímo s Američany o poskytnutí systému protivzdušné obrany Patriot, který by účinně odstrašil Rusko od náletů v tureckém příhraničí ZDE ZDE. Předchozí zprávy indikují, že USA nejsou samy ochotny zapojit se vojensky do konfliktu v Idlíbu, nemají však problém poskytnout Ankaře politickou, zpravodajskou a technickou podporu.

#NEW - Senior State Dept official tells reporters U.S. looking at ways to support #Turkey. It will not involve combat troops. "We have various information sharing & equipment relationships with the Turks, we’re looking at what we can do on an urgent basis right now to help them" — Hümeyra Pamuk (@humeyra_pamuk) February 28, 2020

Turkey has unilaterally done in 3 days what senior figures in the Obama administration told the public was impossible. https://t.co/76flzUfAPs — Oz Katerji (@OzKaterji) March 1, 2020

V danou chvíli roli deterentu sehrává turecký systém protivzdušné obrany Hawk XXI - poslední a nejmodernější verze předchůdce Patriotu rozmístěná v těsné blízkosti hranic se Sýrií ZDE.

Imagery from Turkish broadcaster @iha_tv appears to show 'Hawk' surface to air missiles on the Syrian border. Unlike MANPADS which can only target aircraft up to approx 12,000 ft. These can target aircraft up to 50km away and up to 65,000 ft. pic.twitter.com/1kLbyd6UIt — Kyle Glen (@KyleJGlen) February 28, 2020

So it took one day to create a no fly zone for Assad planes in northern Syria.

Just imagine the “civilized world” -including Turkey- would have done so 8 years ago.

Thousands of lives could have been saved.

& by the way: Ankara was still not nukes by “Assad’s mighty ally” Russia. pic.twitter.com/HpBCnaHykb — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) March 1, 2020

S pomocí technologie bojového bezpilotního prostředku (UCAV) se Ankaře podařilo obejít ruskou kontrolu syrského vzdušného prostoru a zasadit režimním jednotkám těžké rány. Masivní nasazení prostředků UCAV zahraniční analytiky překvapilo a hovoří se i o "zásadní transformaci" současného válčení ZDE. Takový závěr je ovšem poněkud předimenzovaný: Ruský letecký kontingent v Sýrii je omezený a špatně vybavený pro boj s bezpilotními prostředky. Syrská pozemní protivzdušná obrana proslula svou neefektivitou i na jihu země, kde je rozmístěna většina kapacit kvůli opakovaným izraelským náletům na postavení jednotek náležejících Íránu a libanonskému Hizballáhu. Na severu, včetně Idlíbu, je pak obecně slabá a ve velmi špatném stavu. Bylo by tedy neopatrné činit přehnané závěry z útoků proti tak podřadnému protivníkovi, jakého představují nekompetentní asadistické jednotky. K jejich zničení postačuje i relativně jednoduchá technologie.

After 9 years of warfare and billions of dollars worth of Russian military support the Assad regime's forces are still unable to complete basic combat tasks without Iranian-backed ground forces and Russian airpower clearing a way for them — Alexander Clarkson (@APHClarkson) February 28, 2020

This ammunition strikes and destroys tanks, armoured vehicles etc. without rocket engine. It falls from the aircraft (Mostly UAV|s) in controlled manner and engages to hostile targets with semi-active laser seeker. It has 8+ km range and 14+ km with INS/GPS option.



This is MAM-L pic.twitter.com/Mfu24O4kDZ — Cemal Acar (@Acemal71) February 29, 2020

Uvedené platí i navzdory tomu, že se Turecko po Izraeli stalo druhou zemí, která Asadovi úspěšně zničila moderní ruský systém protivzdušné obrany Pancir - teoreticky určený i k obraně proti prostředkům kategorie UCAV.

Embarrassing for Russia and its defense industry. An actively-scanning Pantsir air defense system -- designed to take out drones and for point defense -- destroyed by a Turkish Anka-S UCAV.



Meanwhile, Turkish drones are wreaking havoc in the supposed Russian NFZ#idlib #syria pic.twitter.com/GElftFBhsv — NVD (@notvladedivac) February 28, 2020

#Libya- and more photos booster portion of a Pantsir-S 57E6E missile, this one is from Qasr bin Ghashir, south of #Tripoli, from the "6 UAV shot down" incident on February 29 (H/T @anybanybill):https://t.co/M9e33G3iNz pic.twitter.com/zVsyHJiU5j — Oded Berkowitz (@Oded121351) March 1, 2020

Ruské zdroje výslovně zmiňují nasazení tureckých prostředků radioelektronického boje (REB) v oblasti hlavních bojů kolem strategického města Sarakíb.

Продолжаются ожесточенные бои в районе Серакиба. Турция использует средства РЭБ для подавления БРЛА в зоне, активно применяет РСЗО и артиллерию. Использует 155 мм высокоточные арт. системы. Бойцы САА несут потери в живой силе и технике. На линии фронта действуют группы ССО Турции — Evgeny Poddubnyy (@epoddubny) February 28, 2020

Turkey was made in 2010-2016. Its success has been proven many times in Syria. S300s were shot today thanks to that system. pic.twitter.com/4rD6tUL1kJ — Millennium News EN/TR (@MillenniumsNews) March 1, 2020

Je dále zjevné, že Turecko zásobuje spojenecké oddíly syrské opozice velkým množstvím moderních protitankových zbraní ZDE, což do značné míry eliminuje Asadovu drtivou převahu v obrněných bojových vozidlech. Ostatně povstalci se nyní zmocňují relativně slušného počtu režimních tanků a dalšího vybavení, takže analytici nestíhají aktualizovat přehledy ZDE.

#Syria: Rebels launching their forces with significant amount of armor for the ongoing counter-Offensive in Jebal Zawiyah (S. #Idlib). pic.twitter.com/5WXUb9r9it — Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) March 1, 2020

Asadovy jednotky v provincii Idlíb během několika dnů utrpěly těžké ztráty - řádově přišly o stovky vojáků, desítky obrněných vozidel, několik zničených velitelských stanovišť, osm vrtulníků a několik letišť. V neděli dvě hodiny poté, co Damašek oznámil, že "uzavírá" vzdušný prostor nad Idlíbem, přišlo Turecko o jeden prostředek UCAV, kdežto Sýrie o dva "frontové bombardéry" Su-24 ZDE a údajně také o tři systémy protivzdušné obrany, z toho jeden moderní ruský S-300. - Určité ztráty utrpěl v posledních dnech i libanonský Hizballáh bojující za Asada, stejně jako Íránem zverbované šíitské milice. V nejméně jednom případě došlo k útoku na stanoviště ruské privátní žoldácké agentury Wagner.

#Syria: 21 Afghan/Hazara & Pakistani fighters killed by Turkish strikes in #Idlib were buried today in #Iran. They belong to #IRGC Fatemiyoun & Zaynabioun Brigades. pic.twitter.com/ZMLaY1kzQH — Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) March 1, 2020

#Turkey's jets have attacked the Menagh Milirary Airbase in Aleppo, among other targets, according to @ZamanAlwslEn. — Kyle Orton (@KyleWOrton) February 29, 2020

#Turkey has attacked Nayrab Airport in Aleppo with drones.



Note: (1) this happened before the deadline elapsed; and (2) this is *not* the village of Nayrab near Saraqeb in Idlib province. — Kyle Orton (@KyleWOrton) February 29, 2020

#Iran media admits defeats on the S. #Idlib frontlines, reveals presence of #IRGC's Fatimiyoun and Zaynabiyoun Brigades on the frontlines in Idlib, says funeral of 21 fighters will be held in Iran on 6th of March. pic.twitter.com/iP14IIR1Z2 — Riam Dalati (@Dalatrm) February 29, 2020

#UPDATE: Reuters: Turkish strike in Syria kills nine Hezbollah members, wounds 30 - source (commander in the regional alliance backing Syrian President Bashar al-Assad)https://t.co/gqde2Ty9pc — ELINT News (@ELINTNews) February 29, 2020

reports: hit a position of russian PMC Wagner Forces near Maaret al Numan — C4H10FO2P (@markito0171) February 28, 2020

Report: #Syria'n regime evacuated its fighter jets from Nayrab Airbase section of #Aleppo airport toward #Hama airport — C4H10FO2P (@markito0171) February 28, 2020

Says: the first #Asad Sukhoi Su-24 fighter jet fell in the forest in Beneen [a village in #Idlib not far from Ariha near the Turkish border], and the pilots of the second downed jet were able to eject and land in Marshureen, which is under regime control. https://t.co/MmKY3ag205 — Kyle Orton (@KyleWOrton) March 1, 2020

Turkey confirms that it’s destroyed two regime warplanes in response to the SAA shooting down a Turkish drone. The planes were destroyed by F-16 fighters. https://t.co/PPmJMHfQf9 — Titus Michaeleus (@TitusMichaeleus) March 1, 2020

"An Air Defense System that lowered one of our SİHAs and two other Air Defense Systems were destroyed, and two SU-24 aircraft belonging to the Regime that attacked our aircraft were dropped." pic.twitter.com/zKTlsne1iD — C4H10FO2P (@markito0171) March 1, 2020

BREAKING - In addition to downing 2 SyAF Su-24s today, #Turkey aircraft have struck aircraft, runways & other facilities at #Kweiris, Neyrab & Menagh Airbases.



And an S-300 air defense system was reportedly destroyed at #Hama Airbase. — Charles Lister (@Charles_Lister) March 1, 2020

From currently avaliable satellite imagery Kuweires AB suffered the most. Large wave of strikes announced by Turkish channels was apparently just an announcement. For any in depth analysis I would need more detailed imagery, working on that with @AuroraIntel https://t.co/tlCbLEbq9T — Aldin 🇧🇦 (@aldin_ww) March 1, 2020

Turecká odveta za ruský nálet, který Ankara připsala Asadovu režimu, si vybírá krutou daň v řadách špičkových kádrů zbylých Asadových ozbrojených sil ZDE.

Pro-Assad media announced the death of three high generals at Assad army by the Turkish attacks on the Assad’s army points northern Syria. pic.twitter.com/4wsRY4NkBr — Asaad Hanna (@AsaadHannaa) February 28, 2020

Commander of the 124th Brigade, Republican Guard was killed today in a Turkish strike. pic.twitter.com/NXXfDaTfFs — Titus Michaeleus (@TitusMichaeleus) February 29, 2020

#Syria: at least 3 Colonels & a Major were also slain today, likely in same #TSK strike which killed the Brig. General who was the commander of Republican Guard's 124th Brigade. pic.twitter.com/tSPyQnBhHG — Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) February 28, 2020

NEW - Reports tonight of 3+ #Turkey strikes (by drones & long-range artillery) targeting senior pro-#Assad officers in NW #Syria - in western #Aleppo & southern #Idlib.



1 strike killed a Brigadier commanding #Syria's 124th Republican Guard Brigade.



Another hit Russia PMCs. — Charles Lister (@Charles_Lister) February 28, 2020

S Asadovou ofenzívou v Idlíbu je proto za jinak stejných okolností přinejmenším pro nejbližších několik měsíců konec - a režim se nyní zoufale soustředí na udržení fronty. Ani to se mu ovšem nedaří, když Turecko ničí přisouvané posily a opoziční syrské oddíly na všech frontách přešly do protiútoku.

#BREAKING

Turkish drones destroy a military convoy of the Assad forces in Khan al-Sabil, southeast of Idlib#Idlib #Syria — Mohammed Ghorab (@MGhorab3) February 29, 2020

Reports that a convoy of regime forces were targeted by Turkish Air force on the M5 road while the convoy was heading from north to south. A stand off missiles reportedly dropped from Turkish border. — . (@op_shield) February 28, 2020

#UAVs belonging to #TAF hit a regime-owned military convoy in the Khan Sebil area.

10 tanks and 5 military vehicles in the convoy were destroyed, while 47 regime soldiers were killed. — Clash Report (@clashreport) March 1, 2020

In #Sheikhmustafa, southern Idlib, a convoy of tanks and armoured vehicles belonging to the #regime were completely destroyed by Turkish #UAVs. pic.twitter.com/fauyuFBl89 — Clash Report (@clashreport) March 1, 2020

V obavě z náletů, které až donedávna nepoznaly, se režimní oddíly poprvé od začátku války horečně pustily do maskování bojových vozidel a stanovišť.

In fear of airstrikes, SAA started camouflaging and masking its armour. For 9 years SAA waged war without threat from the above, currently, rules have changed. Also, no more helicopters in the air, as the Turkish army uses MANPADS to shot them down. pic.twitter.com/hnJDar3b2f — monitoring (@warsmonitoring) February 28, 2020

Turecké síly zničily režimní továrnu na barelové bomby v Safiře a provedly útok (zatím není zcela jasné, zda plně úspěšný) na továrnu vyrábějící syrské chemické zbraně nedaleko Aleppa. Kdyby turecká operace nedosáhla ničeho jiného, jen těmito dvěma akcemi masivně přispěla k ochraně životů syrských civilistů.

MAJOR NEWS:Turkish Media is reporting that the Defense Factories and Research Center at Al-Safira has been targeted by Turkish Armed Drones — ثائراً سوريا (@AbdoZehn) February 28, 2020

#Turkey has destroyed a #Syria chemical weapons facility near #Aleppo. We're seeing active combat between Turkey & Syria. — Deven_Intel (@Deven_Intel) February 28, 2020

#ÖzelGörüntüler



Türk Silahlı Kuvvetleri, Halep'in güneyinde rejime ait kimyasal harp tesisini SİHAyla vurdu. pic.twitter.com/We1Tl3ubAc — Suriye Gündemi (@suriyegundemi_) February 28, 2020

V sobotu těsně před vypršením ultimáta, které dal turecký prezident Erdogan syrské režimní armádě ke stažení na pozice dohodnuté v Astaně a Soči, ustala veškerá aktivita ruského vojenského letectva v Sýrii. Turecké letouny F-16 se údajně objevily přímo v syrském vzdušném prostoru. Rusko obnovilo bojové lety v neděli dopoledne, po dvanáctihodinové pauze.

#Syria: #RuAF stopped all flights over Greater #Idlib this afternoon while Rebels, who are readying, intiated a counter-Offensive in Jebal Zawiyah. Next ~72 hours will be decisive. — Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) February 29, 2020

#Turkey reportedly has F-16s inside #Syria's airspace now, too - alongside the army of drones. https://t.co/Okfeyo2lOq — Kyle Orton (@KyleWOrton) February 29, 2020

Russian warplanes are back in the sky https://t.co/oYei5J7QPp — Titus Michaeleus (@TitusMichaeleus) March 1, 2020

V zásadě lze říci, že turecký zásah pokračující po vypršení ultimáta operací nazvanou "Jarní štít", která směřuje k pozemní ofenzívě ZDE - s oficiálním cílem zabránit etnickým čistkám v Idlíbu - implikuje celkové podkopání již tak omezené schopnosti Asadova režimu vést válku. Akutně hrozí zničení posledních jednotek použitelných k útočným akcím, přičemž demografické rezervy potřebné k výstavbě nové armády režimu rychle docházejí. Syrský prezident by se tak stal plně závislým na masivní íránské, případně ruské pozemní intervenci. Írán se může navzdory obecně prekérní situaci pokusit Asada nadále udržet, ale mohl by se smířit i s jeho pádem a vznikem čistě loutkového proíránského režimu v Sýrii. Pokud jde o Moskvu, je velice nepravděpodobné, že by sama přistoupila k rozsáhlé pozemní intervenci, prakticky k převzetí války. Obnovení protiasadovského povstání v "pacifikované" oblasti na jihu, kolem města Dará, každopádně nevěstí pro Asada nic dobrého. Kreml nyní, jistě nerad, musí uvažovat i o možnosti úplného stažení ze Sýrie, kde se jeho situace po zmasakrování tureckých vojáků namísto očekávaného triumfu stala silně labilní. Případný Asadův nástupce by už nebyl ani zdaleka tak proruský, protože jako íránský místodržící nebude mít zájem pracovat s balancováním mezi Moskvou a Teheránem za účelem udržení relativně samostatné politické linie.

If Tigers move up in force and get targeted at the current rate, they will be gutted as an offensive unit. SAA is at risk of losing all its teeth in these Turkish attacks. (Turkey could of course choose to strike Tigers behind the frontline but I haven't seen this yet) — Gregory Waters (@GregoryPWaters) March 1, 2020

Pokud je pravda, že NATO slíbilo Erdoganovi leteckou podporu ZDE a dokonce i v Německu roste podpora pro nové protiruské sankce kvůli válce v Idlíbu, Moskva si musí uvědomovat, že se jí rychle zužuje manévrovací prostor.

Increasing German support for sanctions to stop Russia's brutal war in Syria. Calls for sanctions from:



- Defense minister @akk,

- head of foreign affairs committee and candidate for CDU party leadership @n_roettgen,

- Green party leader @ABaerbock — Ulrich Speck (@ulrichspeck) March 1, 2020

Thread/ As one of the biggest regional escalations in the history of the #Syria war unfolds, here are a few thoughts on the Turkish-Russian/Syrian triangle of fighting in #Idlib – who will back down — Danny Makki (@Dannymakkisyria) February 29, 2020

Ti kdo se nyní zlobí na Turecko, že je vytrhlo z falešného klidu ohledně situace v Sýrii a další hrozící válečné uprchlické vlny, by se mohli zkusit nejprve zamyslet nad tím, co by sami udělali na Erdoganově místě.

The Europeans should ask the simple question : what would I do if I were Turkey, a country already hosting several millions of refugees and facing the prospect of the arrival of one more million? — Gérard Araud (@GerardAraud) February 29, 2020

Curiously, this was not deemed necessary when Russia and Assad were bombing close to a million people out of their homes just two weeks ago. https://t.co/HdzFe0F8lW — Tobias Schneider (@tobiaschneider) March 1, 2020

Asadův režim vlastně nikdy nebyl tak silný, jak si řada lidí myslela - nebo za jak silný jej vydávali proíránští propagandisté Baracka Obamy ZDE. K smrti vystrašil alávitskou menšinu s cílem poštvat ji proti opozici a udělat z pokusu o politickou reformu etnický a náboženský konflikt na život a na smrt. Takřka se mu to podařilo. Přitom sám fakticky zničil celou jednu generaci vládnoucí sekty alávitů.

The Alawi community sacrificed so many of its sons to keep a mass murderer in power who synically amplified their fears. Many of those Turkey is killing now are from Alawi areas, where many villages have no young men around. What a tragedy. https://t.co/vv9v1It0gY https://t.co/pwZ3rrv34N — Elizabeth Tsurkov (@Elizrael) February 29, 2020

Asma al Assad visiting a family who lost three sons so her husband could remain on his throne... pic.twitter.com/Z8WUMYMKuP — Titus Michaeleus (@TitusMichaeleus) February 29, 2020

Obyvatelé "vítězného" Damašku si nyní nemohou dovolit zakoupit v obchodě ani obyčejný bulgur ZDE ZDE. Země je i z ekonomického hlediska v troskách, zbylá aktiva vesměs kontrolují Rusové, vládní účty platí Íránci - a Asadův klan se svými klienty se plně soustřeďuje na rozkrádání mezinárodní humanitární pomoci.