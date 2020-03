Nevděčníci: Sýrie za druhé světové války poskytovala útočiště evropským uprchlíkům

3. 3. 2020





Celá řada zemí na Blízkém východě, včetně Sýrie, nyní zničené válkou, poskytla během druhé světové války útočiště desetitisícům uprchlíků před nacismem a komunismem z Balkánu a ze středovýchodní Evropy. Civilisté ze středovýchodní Evropy a z Balkánu překračovali Středozemní moře a Turecko, aby unikli vraždění a pronásledování v Evropě.



Middle East Relief and Refugee Administration (MERRA), Úřad pro pomoc uprchlíkům na Blízkém východě, založený Brity v roce 1942, umístil 40 000 Evropanů do uprchlických táborů v Sýrii, v Egyptě a v Palestině.

Evropané v táborech zůstali až do konce druhé světové války, kdy se buď vrátili do svých domovských zemí, anebo emigrovali do třetích zemí.Nově příchozí uprchlíci se podrobili lékařské prohlídce a byli rozděleni do různých druhů ubytování - pro rodiny, pro děti bez doprovodu rodičů, pro svobodné muže a pro svobodné ženy.V roce 1944 civilisté, kteří přišli z řeckých ostrovů do tábora v Aleppu, měli možnost se po zajištění jejich bezpečnosti vzájemně scházet a nakupovat.Írán poskytl útočíště tisícům Poláků, kteří uprchli před nacistickým vraždění a před sovětskými pracovními tábory. V letech 1939-1942 bylo v Iránu mezi 114 000 - 300 000 Poláků.11. ledna 1942 otiskl na titulní stránce arabský deníkfotografii syrských žen, jak rozdávají šatstvo řeckým dětem.Podrobnosti v angličtině ZDE