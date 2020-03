Koronavirus: Důvody proč nezoufat

7. 3. 2020

- Víme, co to je. Už sedm dní po oficiálním zjištění koronaviru dne 31. prosince 2019 byl virus identifikován a o tři dny později byla k dispozici jeho genová sekvence. Ve srovnání s tím, identifikace viru AIDS, poté, co se poprvé objevil v roce 1981, trvala dva roky.- Jsme schopni lidi testovat, zda mají ten virus.- Víme, že virus lze izolovat (i když to hodně stojí). Drakonická karanténa a izolace, kterou provedla Čína, funguje. V mnoha zemích je infekce v dobře definovaných skupinách lidí, které lze izolovat.- Nakazit se koronavirem není zrovna lehké a lze ho lehce likvidovat, především častým mytím rukou. Máte-li být vystaveni nebezpečí nákazy, musíte žít s někým, kdo má koronavirus, mít přímý fyzický kontakt s ním, někdo na vás musí kýchat (anebo musíte vzít do ruky použitý kapesník) anebo být v kontaktu s nakaženou osobou v blízkosti více než dva metry po dobu delší než 15 minut. Nelze se nakazit od někoho, kolem koho jdete na ulici.- Jak si mýt ruce: Čistou, tekoucí vodou s mýdlem. Namydlit ruce, i na hřbetu, mezi prsty a pod nehty. Mýt nehty. Čistit ruce aspoň 20 vteřin. Opláchnout.- Ve většině případů jsou příznaky mírné a mladí lidé nemají skoro žádné riziko. Podle studie 45 000 potvrzených případů zažilo 81 procent nakažených jen velmi mírnou nemoc, 14 procent pacientů mělo "vážné" příznaky a jen 5 procent mělo "kritickou" situaci, z nichž jen asi polovina zemřela. Jen asi 3 procenta případů se týkají lidí pod 20, na děti nemá virus skoro vůbec vliv a úmrtnost pro lidi mladší 40 let je asi 0,2 procenta. Úmrtnost roste u lidí starší než 65 let, pro osmdesátníky je skoro 15 procent, zejména pokud trpí srdeční nebo plicní chorobou.- Vyšly už stovky vědeckých článků o koronaviru. Existují prototypy vakcín. Desítky možných léčebných postupů se zkoušejí. V polovině února probíhalo už více než 80 klinických zkoušek léčebných protivirových metod, které už byly úspěšně použity proti jiným nemocem.Podrobnosti v angličtině ZDE