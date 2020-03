Koronavirus se záhadným způsobem vyhýbá dětem a vraždí staré lidi. Skrývá se v tom řešení, jak tu nemoc zlikvidovat?

10. 3. 2020



Nákaza koronavirem skoro vůbec neútočí na děti. Je to záhada, která podle virologů možná skrývá vysvětlení, jak ten virus funguje.



V Číně bylo koronavirem nakaženo jen 2,4 procent dětí a jen 0,2 procenta dětí vážně onemocnělo. V Číně na koronavirus nezemřelo žádné dítě. Naproti tomu úmrtnost Číňanů nad 80 let je podle odhadů 21.9 procent. Ve věku 10-39 let je však úmrtnost přibližně 0.2 procenta. A vážné příznaky a úmrtí skoro vůbec neexistují v ještě útlejším věku.

Znamená to, že se koronavirus chová naprosto odlišně od jiných virů, jako je sezónní chřipka, které jsou obyčejně velmi nebezpečné pro velmi mladé i pro velmi staré jedince.Zjištění, proč na děti koronavirus nejde, by mohlo vést k objevení, proč virus způsobuje vážné onemocnění u starších lidí. Frank Esper, odborník na infekční nemoci děti v Cleveland Children's Clinic zkoumá tyto otázky: Má závažnost infekce nějakou vazbu na to, čemu byli pacienti vystaveni předtím? Má to něco společného s tím, jak se náš imunitní systém mění věkem? Nebo je to způsobeno znečištěním a poškozením plic u lidí během let? Anebo to nemá nic společného s virem a je to důsledkem nemocí plic, cukrovky anebo vysokého tlaku?Předchozí koronaviry také záhadným způsobem nešly na děti. Žádné dítě nezemřelo při epidemii SAARS v roce 2002, která usmrtila 774 osob. A jen málo dětí onemocněno na smrtící koronavirus MERS, který od roku 2012 usmretil 858 osob.Vineet Menachery, virolog na University of Texas, proto dává myším SARS, který je velmi podobný novému koronaviru. Mladé myši infekci lehce zvládnou, zatímco starším myším nemoc zničí plíce i tělo.Menachery zjistil, že úmrtnost starých myší na SAARS není spojena jen se slabostí jejich imunitního systému, ale také s tzv. "disregulací" - kdy imunitní systém na virus SAARS reaguje přehnaně silně. To je podobné tomu, jak reaguje organismus starých lidí na nynější koronavirus COVID 19."Poškozuje je agresivní reakce imunitního systému, více než samotná infekce," vysvětluje Menachery. "Je to, jako kdyby policie reagovala na minimální přestupek po zuby ozbrojenou razií celé jednotky, která rozbije dveře."Odborníci ale nevědí, proč mladé myši nákaze odolávají."Jestliže se ukáže, že děti jsou vůči infekci odolnější, bude to asi něco mechaničtějšího než imunologická reakce," řekl Esper, odborník na infekční choroby dětí. "Něco v receptorech v těle dětí či v jejich plících brání konaviru se připojit k tělu.""Dokazuje to, jak málo my pořád víme o tomto viru," řekl Stuart Weston, virolog z University v Marylandu.Přitom je velmi pravděpodobné, že děti jsou nakaženy koronavirem ve stejném počtu jako dospělí, přestože mají jen minimální příznaky."Víme z výzkumu pandemií, že uzavření škol je často velmi efektivní při zpomalení infekce, protože děti jsou často motorem infekcí. Rozšiřují je mezi rodiče, příbuzné a širší komunitu," říká Caitlin Rivers, epidemiolog na Johns Hopkins Center for Health Security.Podrobnosti v angličtině ZDE