10. 3. 2020

Děje se to znova.







Zoufalí lidé dělají zoufalé činy.







Nikdo totiž nechce žít uprostřed války. Nikdo jí nechce vystavit svou rodinu a děti.







Turecko doposud přijalo 3,5 milionu syrských uprchlíků a na základě dohody s EU z roku 2016 slíbilo zastavit migrační vlnu do Evropy výměnou za finanční pomoc.



Teď se situace mění.